https://ria.ru/20240331/syrskiy-1936969488.html

Значительные территории. На Украине отреагировали на заявление Сырского

Значительные территории. На Украине отреагировали на заявление Сырского - РИА Новости, 31.03.2024

Значительные территории. На Украине отреагировали на заявление Сырского

Главком ВСУ Александр Сырский соврал об успехах ВСУ на передовой, заявил главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T17:51

2024-03-31T17:51

2024-03-31T19:35

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский соврал об успехах ВСУ на передовой, заявил главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своем видеоблоге."Слова о том, что количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных не отвечает действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности. По всем данным, противник продвигается вперед и захватил значительные территории", — отметил он.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240331/ukraina-1936967247.html

https://ria.ru/20240331/vsu-1936962114.html

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в мире, украина, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, юрий бутусов, сергей шойгу