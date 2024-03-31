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Значительные территории. На Украине отреагировали на заявление Сырского - РИА Новости, 31.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 31.03.2024 (обновлено: 19:35 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/syrskiy-1936969488.html
Значительные территории. На Украине отреагировали на заявление Сырского
Значительные территории. На Украине отреагировали на заявление Сырского - РИА Новости, 31.03.2024
Значительные территории. На Украине отреагировали на заявление Сырского
Главком ВСУ Александр Сырский соврал об успехах ВСУ на передовой, заявил главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T17:51
2024-03-31T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
юрий бутусов
сергей шойгу
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский соврал об успехах ВСУ на передовой, заявил главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своем видеоблоге."Слова о том, что количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных не отвечает действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности. По всем данным, противник продвигается вперед и захватил значительные территории", — отметил он.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936967247.html
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в мире, украина, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, юрий бутусов, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Юрий Бутусов, Сергей Шойгу
Значительные территории. На Украине отреагировали на заявление Сырского

Журналист Бутусов: Сырский соврал о продвижении ВСУ на передовой

CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) / Александр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) /
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский соврал об успехах ВСУ на передовой, заявил главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своем видеоблоге.
"Слова о том, что количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных не отвечает действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности. По всем данным, противник продвигается вперед и захватил значительные территории", — отметил он.
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Вчера, 17:28
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что российская армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныЮрий БутусовСергей Шойгу
 
 
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