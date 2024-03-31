https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html

"Будет тяжело как никогда": президент Сербии всех перепугал

"Будет тяжело как никогда": президент Сербии всех перепугал - РИА Новости, 31.03.2024

"Будет тяжело как никогда": президент Сербии всех перепугал

На уходящей неделе президент Сербии Александр Вучич как будто вступил в сговор с экспортерами успокоительных препаратов в свою страну. "Мне непросто сказать,... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T08:00

2024-03-31T08:00

2024-03-31T08:00

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На уходящей неделе президент Сербии Александр Вучич как будто вступил в сговор с экспортерами успокоительных препаратов в свою страну. "Мне непросто сказать, какие новости мы получили... Они угрожают жизненно важным интересам Сербии и Республики Сербской", — пожаловался политик, добавив, что "будет тяжело как никогда", однако "Сербия победит".Тем самым Вучич сыграл роль такого человека, каких никто не любит. Никто не хочет услышать фразу: "Будут плохие новости, потом поговорим". Плохие новости гуманнее сообщать сразу, чтобы не заставлять адресата гадать и мучиться.Особый момент: Вучич опубликовал свою страшилку в неочевидной для этого социальной сети — в той, где чаще публикуют фото еды, пальм, детей, макияжа и котов. Для сербов это выглядело так, что где-то между пейзажем с первоцветами и селфи друзей из кафаны втиснулся президент, сообщив о наступлении "тяжелых как никогда" времен. А сербы ведь чрезвычайно тяжелые времена знавали — вплоть до геноцида.В общем, умеет Александр Вучич привлечь к себе внимание.К концу недели он все-таки позволил нации выдохнуть. То ли недоговаривает, то ли делает вид, будто предотвратил катастрофическое развитие ситуации (то есть уже почти победил), но получается, что перед Сербией стоят не самые острые вызовы.Во-первых, Запад не любит страны с независимой внешней политикой, как Сербия, которая не ввела санкции против России, поэтому он вынуждает Белград "платить высокую цену" и давит на Вучича по вопросу признания Косова, чтобы "лишить Москву козыря".Все это, конечно, возмутительно. Но не свежо. Ничего в этом плане не меняется годами, даже десятилетиями. Это как зимой бояться морозов.Во-вторых, в Генассамблее ООН готовят к принятию резолюцию, провозглашающую события 1995 года в боснийской Сребренице геноцидом мусульман. Согласно популярной в сербском мире теории, после этого сербов в Боснии лишат государственности — Республики Сербской, потому что "геноцидникам" государственность не положена.Если такую резолюцию правда примут, она не приблизит трагедию боснийской войны к справедливости — наоборот, отдалит от нее. Однако резолюции Генассамблеи ООН (в отличие от резолюций Совбеза ООН, где Россия такую же инициативу ветировала) никакой силы не имеют. Смысла в них, по здравому рассуждению, тоже немного: не имеет особого значения, какого мнения придерживаются Бельгия, Гондурас и Маврикий по поводу индо-пакистанского конфликта. Позиция региональных блоков и мировых сверхдержав — да, значима, но в Генассамблее, где голоса всех стран равны, голосовать по важным вопросам предлагают только из вежливости.По ряду исторических причин сербы придают любым декларациям ООН преувеличенное значение. В реальности можно получить хоть пачку обвинительных резолюций от Генассамблеи и даже не заметить этого. Не верите нам — спросите у Израиля.Кстати, не исключено, что гадость с боснийской резолюцией понадобилась Вашингтону для того, чтобы показать мусульманским странам: Америка осуждает геноциды мусульман (не нынешние и не в секторе Газа, но в принципе осуждает). Тогда сербы просто под руку попались.Что до драматизирующего Вучича, он, как известно, большой артист — и это похвала, а не критика. Он десятилетиями держится в большой политике, пережил несколько войн и "майданов", спровадил на пенсию и в могилу множество врагов. На Балканах никто не был столь же ловок со времен, наверное, Тито.Благодаря тому же редкому таланту он отбивается от западных спонсоров Сербии. На фоне СВО они буквально взбесились, но Вучич до сих пор не сдал им ни Россию, ни Косово, имея минимальное количество козырей на руках и крайне неудачное географическое положение — в окружении врагов и без выхода к морю.Не сказать, что обошлось совсем без потерь. Например, Вучича заставили убрать из сербской власти одного из главных ее русофилов — Александра Вулина — и отказаться от ряда военных контрактов с Россией. Но это мелочь в сравнении с тем, чего от Белграда требовали Брюссель и Вашингтон. Вучич как будто достает эту мелочь из карманов и швыряет в глаза своим преследователям, рассуждая вслух, как долго он еще способен продержаться на столь трудной работе.Пока держится достойно. Немцы куда как богаче и влиятельнее, но продержались всего пару дней. А Вучич — больше двух лет, в том числе благодаря показательным выступлениям, призванным подчеркнуть, как ему тяжело.Есть только одно обстоятельство, которое мешает поаплодировать очередному бенефису и разойтись по делам. Помимо прочего, Вучич упомянул, что Запад нервирует успешное наступление российских войск — и из-за этого на Сербию давят еще сильнее. Это уже похоже на правду.Недавно главный евродипломат и наш старый враг Жозеп Боррель предложил одному из конгрессменов в США представить "российские войска на балканских границах". Непонятно, зачем он это сказал. Может, знает географию еще хуже американцев. Может, его стал одолевать синдром американского президента Байдена, который частенько заговаривается. А может, он проговорился — донес отрывок тех закрытых дискуссий, которые ведут западные лидеры о будущем Балкан.Если Запад, как там заявляют, должен готовиться к конфликту с Россией, он наверняка попытается ускорить реализацию плана по инкорпорированию в НАТО осколков Югославии. Ее уже ускоряли в 2014-м, за счет чего в альянс довольно грубо втащили Черногорию и Македонию. Если ускорять сильнее, придется менять власть в Сербии и Республике Сербской — это крайняя преграда, а последние два года доказали, что сербы по-прежнему крепкий орешек.Следовательно, нужны крайние меры — вплоть до полной блокады и военной интервенции, как в самые худшие времена. Не это ли имеет в виду Вучич?Его талант к антрепризам свидетельствует: нет, не это. Но то, что Сербия отметила четверть века со дня бомбардировок, напоминает: от НАТО можно ожидать чего угодно, включая и самое страшное.

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https://ria.ru/20240328/bomba-1936293306.html

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