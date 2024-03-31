https://ria.ru/20240331/samolet-1936934502.html

ОАК возобновила программу летных испытаний Ил-114-300

ОАК возобновила программу летных испытаний Ил-114-300 - РИА Новости, 31.03.2024

ОАК возобновила программу летных испытаний Ил-114-300

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) возобновила программу лётных испытаний пассажирского самолёта Ил-114-300, говорится в сообщении "Ростеха". РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T12:42

2024-03-31T12:42

2024-03-31T14:04

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ил-114-300

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589533973_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b625f1945e7e16d7c3cd0d6ebb8f51b7.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) возобновила программу лётных испытаний пассажирского самолёта Ил-114-300, говорится в сообщении "Ростеха". "Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") возобновила программу летных испытаний Ил-114-300, в рамках которой второй опытный самолет совершил первый полет с аэродрома филиала ПАО "ОАК" - ЛАЗ им. П.А. Воронина", - отметили в госкорпорации. Полет продолжался 40 минут и проходил на высотах до 900 м и на скоростях до 230 км/час. В ходе испытаний выполнялась проверка устойчивости и управляемости воздушного судна, а также стабильная работа российских систем и оборудования. Самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна, шеф-пилота, заслуженного летчика-испытателя РФ Сергея Сухаря, заслуженного летчика-испытателя РФ Игоря Зинова, бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева. Все прошло штатно, системы и оборудование работали исправно, программа полета выполнена полностью, подчеркнули в "Ростехе".Самолет Ил-114-300 состоит из российских комплектующих, в кооперации участвуют многие предприятия ОАК. Его разработчиком выступает дочерняя компания ОАК - ПАО "Ил", окончательная сборка самолета осуществляется на предприятии в подмосковных Луховицах (предприятия входят в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех")."Возобновление программы летных испытаний - важный этап на пути создания нового самолета для региональных перевозок. Мы подключаем к полетам вторую опытную машину… Самолет создается для эксплуатации, в том числе, в сложных климатических условиях. Мы должны будем подтвердить надежность и работоспособность всех систем, в том числе, в суровом климате", - отметил управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман.Ил-114-300 - региональный пассажирский самолет максимальной вместимостью 68 мест. Он заменит Ан-24 на местных авиалиниях. Ил-114-300 будет способен работать автономно с относительно небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия. Кроме того, предполагается использовать его и в арктических районах, напомнили в "Ростехе".

https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926243167.html

https://ria.ru/20240301/samolet-1930380363.html

https://ria.ru/20240119/aeroflot-1922311023.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-114-300, экономика