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Сезон цветения сакуры можно застать еще в пяти странах - РИА Новости, 31.03.2024
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Туризм
 
04:31 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/sakura-1936898330.html
Сезон цветения сакуры можно застать еще в пяти странах
Сезон цветения сакуры можно застать еще в пяти странах - РИА Новости, 31.03.2024
Сезон цветения сакуры можно застать еще в пяти странах
Сезон цветения сакуры, который начинается в середине марта и продолжается до конца апреля, помимо Японии можно застать еще в пяти странах - Южной Корее, Китае,... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T04:31
2024-03-31T04:31
туризм
южная корея
стамбул
япония
новости - туризм
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сезон цветения сакуры, который начинается в середине марта и продолжается до конца апреля, помимо Японии можно застать еще в пяти странах - Южной Корее, Китае, Франции, Испании и Великобритании, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях". Как сообщил корреспондент РИА Новости в пятницу, в Токио началось необычно позднее цветение сакуры. В прошлом году в Токио цветки сакуры впервые расцвели 14 марта, что, правда, было очень ранним началом цветения. "Национальный праздник, посвященный цветению сакуры, есть не только в Японии, но и в Южной Корее. Жители и туристы отмечают "Поткот" в парках и садах, устраивая пикники под кронами розовых деревьев. Сезон цветения сакуры в Южной Корее начинается в конце марта. Первыми розовые лепестки распускаются на острове Чеджудо. Затем наступает время южного побережья, где расположен Пусан, последними цветут деревья в Сеуле и Чунчоне", - рассказали в сервисе. Там отметили, что среди самых живописных мест Пусана, где можно полюбоваться на вишню в цвету, - улица Сакуры в районе Намчхон, парк Самнак, променад на берегу реки Накдонган в экопарке Мэкдо и дорога на гору Хванен. "В Сеуле туристы любят гулять по вишневой аллее Юнчжунно, вокруг озера Сокчхон и у станции метро Университет Хансон. Но сакура - не единственное, за чем стоит ехать в Южную Корею. Весна в этой стране очень живописна. В это время в парках и на улицах городов цветет форзиция, слива, абрикос, персик, магнолия и камелия", - добавили в компании. По данным "Яндекс Путешествий", билет из Москвы в Сеул в одну сторону с пересадкой в Стамбуле обойдется в среднем в 38,8 тысячи рублей. А цены за двухместный номер в трехзвездочных гостиницах Южной Кореи начинаются от 4,3 тысячи рублей за ночь. Тысячи редких вишневых деревьев в цвету весной можно увидеть и в Китае. "В городских парках распускаются белые, розовые, красные и лиловые цветы сакуры, а туристы со всего мира приезжают на фестивали, посвященные этому явлению природы. Одно из самых красивых мест в Китае, где можно любоваться сакурой в цвету, - зоопарк Куньмин в провинции Юньнань на юге страны", - сообщили в сервисе. "Популярны у путешественников и местных жителей и парки Шанхая - там высажены целые вишневые плантации. Так, в парке Гуцунь растет более 10 тысяч деревьев разных сортов, цветут магнолии, рапс и пионы. Прогуляться среди розовых деревьев можно в пекинских парках Юйюаньтань и Сяньшань, в городах Ухань, Далянь и Чаннин", - добавили в компании. Там отметили, что билет с прямым перелетом в одну сторону из Москвы в Шанхай в среднем будет стоить от 55 тысяч рублей, а цены за двухместный номер в трехзвездочной гостинице Шанхая начинаются от 4,1 тысячи рублей за ночь. За сакурой в Европу Весна приносит яркие краски и в Париж: в городских парках начинают распускаться белые и розовые цветы вишни. "Среди любимых мест туристов для прогулок под цветущей сакурой - сад растений в Национальном музее истории природы, парк Багатель в Булонском лесу, площадь Габриэля Пьерне, парк Клиши-Батиньоль, сады Тюильри и Трокадеро, Марсово поле у Эйфелевой башни, сад имени Нельсона Манделы, порт Арсенал рядом с площадью Бастилии. Очень эффектно цветет сакура и в пригороде Парижа в парке Со в шести километрах от столицы", - рассказали в "Яндекс Путешествиях". Там подчеркнули, что билет на рейс Москва-Париж с пересадкой в Стамбуле обойдется в сумму от 22,2 тысячи рублей с человека. Цены за двухместный номер в трехзвездочной гостинице Парижа начинаются от 9,3 тысячи рублей за ночь. В Испании за цветущей сакурой обычно едут в провинцию Касерес, где в долине Валье-дель-Херте высажены тысячи деревьев вишни и черешни, рассказали в сервисе. "У туристов есть возможность не только отдохнуть под сенью сакуры, но и оценить красоту цветущей вишни с высоты птичьего полета, поднявшись в небо на параплане", - добавили в компании. Там отметили, что за сакурой также можно отправиться в мадридский парк Кинта де лос Молинос Валь-де-Лагуарте (провинция Аликанте), Сан-Климен-де-Льобрегате (провинция Барселона). "Путь в Касерес лежит через Мадрид. Билет на рейс Москва-Мадрид в одну сторону с пересадками в Стамбуле и Лионе обойдется в сумму от 28,3 тысячи рублей. Доехать из испанской столицы до Касереса можно на поезде за 4 тысячи рублей. Это займет чуть больше 3 часов. Билет на автобус будет дешевле - в сумму от 1,9 тысячи рублей. Время в пути - около 4 часов. Цены за двухместный номер в трехзвездочной гостинице Касереса начинаются от 6,4 тысячи рублей за ночь", - рассказали в "Яндекс Путешествиях". Локации с изумительными видами на цветущую сакуру есть и в Лондоне, подмечают в сервисе. "Самый популярный среди туристов - Гринвич-парк. К георгианской вилле Рейнджер-хаус, расположенной на его территории, ведет целая аллея из деревьев сакуры. В Гринвич-парке также самая богатая в столице Великобритании коллекция вишневых деревьев в городе. Все они привезены из Японии. Еще одно место притяжения - японский сад Киото-Гарден в Холланд-парке. Знаменита своими садами и усадьба Чизик-хаус в предместье Лондона - в марте и апреле в них начинает цвести сакура", - рассказали в компании. Билет на рейс Москва-Лондон с пересадкой в Стамбуле обойдется в сумму от 18,3 тысячи рублей с человека. Цены за двухместный номер в трехзвездочной гостинице Лондона начинаются от 7,9 тысячи рублей за ночь, резюмировали там.
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южная корея, стамбул, япония, новости - туризм
Туризм, Южная Корея, Стамбул, Япония, Новости - Туризм
Сезон цветения сакуры можно застать еще в пяти странах

"Яндекс Путешествия": сезон цветения сакуры можно застать еще в пяти странах

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦветение сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге
Цветение сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Цветение сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сезон цветения сакуры, который начинается в середине марта и продолжается до конца апреля, помимо Японии можно застать еще в пяти странах - Южной Корее, Китае, Франции, Испании и Великобритании, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях".
Как сообщил корреспондент РИА Новости в пятницу, в Токио началось необычно позднее цветение сакуры. В прошлом году в Токио цветки сакуры впервые расцвели 14 марта, что, правда, было очень ранним началом цветения.
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"Национальный праздник, посвященный цветению сакуры, есть не только в Японии, но и в Южной Корее. Жители и туристы отмечают "Поткот" в парках и садах, устраивая пикники под кронами розовых деревьев. Сезон цветения сакуры в Южной Корее начинается в конце марта. Первыми розовые лепестки распускаются на острове Чеджудо. Затем наступает время южного побережья, где расположен Пусан, последними цветут деревья в Сеуле и Чунчоне", - рассказали в сервисе.
Там отметили, что среди самых живописных мест Пусана, где можно полюбоваться на вишню в цвету, - улица Сакуры в районе Намчхон, парк Самнак, променад на берегу реки Накдонган в экопарке Мэкдо и дорога на гору Хванен. "В Сеуле туристы любят гулять по вишневой аллее Юнчжунно, вокруг озера Сокчхон и у станции метро Университет Хансон. Но сакура - не единственное, за чем стоит ехать в Южную Корею. Весна в этой стране очень живописна. В это время в парках и на улицах городов цветет форзиция, слива, абрикос, персик, магнолия и камелия", - добавили в компании.
По данным "Яндекс Путешествий", билет из Москвы в Сеул в одну сторону с пересадкой в Стамбуле обойдется в среднем в 38,8 тысячи рублей. А цены за двухместный номер в трехзвездочных гостиницах Южной Кореи начинаются от 4,3 тысячи рублей за ночь.
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Тысячи редких вишневых деревьев в цвету весной можно увидеть и в Китае. "В городских парках распускаются белые, розовые, красные и лиловые цветы сакуры, а туристы со всего мира приезжают на фестивали, посвященные этому явлению природы. Одно из самых красивых мест в Китае, где можно любоваться сакурой в цвету, - зоопарк Куньмин в провинции Юньнань на юге страны", - сообщили в сервисе.
"Популярны у путешественников и местных жителей и парки Шанхая - там высажены целые вишневые плантации. Так, в парке Гуцунь растет более 10 тысяч деревьев разных сортов, цветут магнолии, рапс и пионы. Прогуляться среди розовых деревьев можно в пекинских парках Юйюаньтань и Сяньшань, в городах Ухань, Далянь и Чаннин", - добавили в компании.
Там отметили, что билет с прямым перелетом в одну сторону из Москвы в Шанхай в среднем будет стоить от 55 тысяч рублей, а цены за двухместный номер в трехзвездочной гостинице Шанхая начинаются от 4,1 тысячи рублей за ночь.
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За сакурой в Европу

Весна приносит яркие краски и в Париж: в городских парках начинают распускаться белые и розовые цветы вишни. "Среди любимых мест туристов для прогулок под цветущей сакурой - сад растений в Национальном музее истории природы, парк Багатель в Булонском лесу, площадь Габриэля Пьерне, парк Клиши-Батиньоль, сады Тюильри и Трокадеро, Марсово поле у Эйфелевой башни, сад имени Нельсона Манделы, порт Арсенал рядом с площадью Бастилии. Очень эффектно цветет сакура и в пригороде Парижа в парке Со в шести километрах от столицы", - рассказали в "Яндекс Путешествиях".
Там подчеркнули, что билет на рейс Москва-Париж с пересадкой в Стамбуле обойдется в сумму от 22,2 тысячи рублей с человека. Цены за двухместный номер в трехзвездочной гостинице Парижа начинаются от 9,3 тысячи рублей за ночь.
В Испании за цветущей сакурой обычно едут в провинцию Касерес, где в долине Валье-дель-Херте высажены тысячи деревьев вишни и черешни, рассказали в сервисе. "У туристов есть возможность не только отдохнуть под сенью сакуры, но и оценить красоту цветущей вишни с высоты птичьего полета, поднявшись в небо на параплане", - добавили в компании. Там отметили, что за сакурой также можно отправиться в мадридский парк Кинта де лос Молинос Валь-де-Лагуарте (провинция Аликанте), Сан-Климен-де-Льобрегате (провинция Барселона).
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"Путь в Касерес лежит через Мадрид. Билет на рейс Москва-Мадрид в одну сторону с пересадками в Стамбуле и Лионе обойдется в сумму от 28,3 тысячи рублей. Доехать из испанской столицы до Касереса можно на поезде за 4 тысячи рублей. Это займет чуть больше 3 часов. Билет на автобус будет дешевле - в сумму от 1,9 тысячи рублей. Время в пути - около 4 часов. Цены за двухместный номер в трехзвездочной гостинице Касереса начинаются от 6,4 тысячи рублей за ночь", - рассказали в "Яндекс Путешествиях".
Локации с изумительными видами на цветущую сакуру есть и в Лондоне, подмечают в сервисе. "Самый популярный среди туристов - Гринвич-парк. К георгианской вилле Рейнджер-хаус, расположенной на его территории, ведет целая аллея из деревьев сакуры. В Гринвич-парке также самая богатая в столице Великобритании коллекция вишневых деревьев в городе. Все они привезены из Японии. Еще одно место притяжения - японский сад Киото-Гарден в Холланд-парке. Знаменита своими садами и усадьба Чизик-хаус в предместье Лондона - в марте и апреле в них начинает цвести сакура", - рассказали в компании.
Билет на рейс Москва-Лондон с пересадкой в Стамбуле обойдется в сумму от 18,3 тысячи рублей с человека. Цены за двухместный номер в трехзвездочной гостинице Лондона начинаются от 7,9 тысячи рублей за ночь, резюмировали там.
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