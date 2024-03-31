WSJ назвала возможного преемника Эрдогана
WSJ: директор Bayraktar может стать преемником Эрдогана на посту президента
© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Технический директор известной турецкой компании по производству беспилотных летательных аппаратов Baykar, зять турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, Сельчук Байрактар может баллотироваться в президенты Турции, но все будет зависеть от обстоятельств.
"Возможно, я скажу да, но это будет зависеть от обстоятельств", - заявил Байрактар в интервью американской газете Wall Street Journal, которое он дал в 2023 году, комментируя возможность того, что Эрдоган может попросить его участвовать в будущих выборах.
Ранее газета Cumhuriyet сообщала, что предложение о проведении досрочных президентских выборов в Турции может поступить в парламент страны в 2027 году, для этого правящей коалиции будет необходимо договориться с оппозицией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о грядущих муниципальных выборах 31 марта как о последних в его политической карьере. Президент призвал проголосовать таким образом, чтобы на выборах мэров Стамбула, Анкары и Измира победили представители правящей партии, тем самым начав с 1 апреля "новую эру". Позже официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti) Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики, такой повестки нет. В свою очередь министр юстиции Йылмаз Тундж заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах.