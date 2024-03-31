https://ria.ru/20240331/preemnik-1936888038.html

WSJ назвала возможного преемника Эрдогана

WSJ назвала возможного преемника Эрдогана - РИА Новости, 31.03.2024

WSJ назвала возможного преемника Эрдогана

Технический директор известной турецкой компании по производству беспилотных летательных аппаратов Baykar, зять турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана,... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T00:21

2024-03-31T00:21

2024-03-31T00:28

в мире

турция

стамбул

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

омер челик

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Технический директор известной турецкой компании по производству беспилотных летательных аппаратов Baykar, зять турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, Сельчук Байрактар может баллотироваться в президенты Турции, но все будет зависеть от обстоятельств. "Возможно, я скажу да, но это будет зависеть от обстоятельств", - заявил Байрактар в интервью американской газете Wall Street Journal, которое он дал в 2023 году, комментируя возможность того, что Эрдоган может попросить его участвовать в будущих выборах. Ранее газета Cumhuriyet сообщала, что предложение о проведении досрочных президентских выборов в Турции может поступить в парламент страны в 2027 году, для этого правящей коалиции будет необходимо договориться с оппозицией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о грядущих муниципальных выборах 31 марта как о последних в его политической карьере. Президент призвал проголосовать таким образом, чтобы на выборах мэров Стамбула, Анкары и Измира победили представители правящей партии, тем самым начав с 1 апреля "новую эру". Позже официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti) Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики, такой повестки нет. В свою очередь министр юстиции Йылмаз Тундж заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах.

https://ria.ru/20240310/erdogan-1932142314.html

турция

стамбул

анкара (провинция)

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в мире, турция, стамбул, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, омер челик