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WSJ назвала возможного преемника Эрдогана - РИА Новости, 31.03.2024
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00:21 31.03.2024 (обновлено: 00:28 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/preemnik-1936888038.html
WSJ назвала возможного преемника Эрдогана
WSJ назвала возможного преемника Эрдогана - РИА Новости, 31.03.2024
WSJ назвала возможного преемника Эрдогана
Технический директор известной турецкой компании по производству беспилотных летательных аппаратов Baykar, зять турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана,... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T00:21
2024-03-31T00:28
в мире
турция
стамбул
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
омер челик
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Технический директор известной турецкой компании по производству беспилотных летательных аппаратов Baykar, зять турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, Сельчук Байрактар может баллотироваться в президенты Турции, но все будет зависеть от обстоятельств. "Возможно, я скажу да, но это будет зависеть от обстоятельств", - заявил Байрактар в интервью американской газете Wall Street Journal, которое он дал в 2023 году, комментируя возможность того, что Эрдоган может попросить его участвовать в будущих выборах. Ранее газета Cumhuriyet сообщала, что предложение о проведении досрочных президентских выборов в Турции может поступить в парламент страны в 2027 году, для этого правящей коалиции будет необходимо договориться с оппозицией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о грядущих муниципальных выборах 31 марта как о последних в его политической карьере. Президент призвал проголосовать таким образом, чтобы на выборах мэров Стамбула, Анкары и Измира победили представители правящей партии, тем самым начав с 1 апреля "новую эру". Позже официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti) Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики, такой повестки нет. В свою очередь министр юстиции Йылмаз Тундж заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах.
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в мире, турция, стамбул, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, омер челик
В мире, Турция, Стамбул, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Омер Челик
WSJ назвала возможного преемника Эрдогана

WSJ: директор Bayraktar может стать преемником Эрдогана на посту президента

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Технический директор известной турецкой компании по производству беспилотных летательных аппаратов Baykar, зять турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, Сельчук Байрактар может баллотироваться в президенты Турции, но все будет зависеть от обстоятельств.
"Возможно, я скажу да, но это будет зависеть от обстоятельств", - заявил Байрактар в интервью американской газете Wall Street Journal, которое он дал в 2023 году, комментируя возможность того, что Эрдоган может попросить его участвовать в будущих выборах.
Ранее газета Cumhuriyet сообщала, что предложение о проведении досрочных президентских выборов в Турции может поступить в парламент страны в 2027 году, для этого правящей коалиции будет необходимо договориться с оппозицией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о грядущих муниципальных выборах 31 марта как о последних в его политической карьере. Президент призвал проголосовать таким образом, чтобы на выборах мэров Стамбула, Анкары и Измира победили представители правящей партии, тем самым начав с 1 апреля "новую эру". Позже официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti) Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики, такой повестки нет. В свою очередь министр юстиции Йылмаз Тундж заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Турецкие СМИ прокомментировали слова Эрдогана о "финале карьеры"
10 марта, 14:16
 
В миреТурцияСтамбулАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганОмер Челик
 
 
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