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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.03.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих и гаубицу М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T13:25
2024-03-31T13:25
2024-03-31T13:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
работино
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих и гаубицу М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Каменское, Лобковое Запорожской области и Ивановка Херсонской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация" и орудие Д-20", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, работино, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Работино, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Запорожская область
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных на Херсонском направлении за сутки