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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.03.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих и гаубицу М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T13:25

2024-03-31T13:25

2024-03-31T13:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

работино

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих и гаубицу М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Каменское, Лобковое Запорожской области и Ивановка Херсонской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация" и орудие Д-20", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

работино

херсонская область

запорожская область

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вооруженные силы украины, работино, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , запорожская область