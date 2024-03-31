https://ria.ru/20240331/pogoda-1936995498.html
В Москве последний день марта стал самым теплым с начала года
В Москве последний день марта стал самым теплым с начала года - РИА Новости, 31.03.2024
В Москве последний день марта стал самым теплым с начала года
Последний день марта стал в Москве самым теплым с начала 2024 года, столбик термометра в столице в воскресенье поднялся до плюс 16,7 градуса, сообщил ведущий... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T22:23
2024-03-31T22:23
2024-03-31T22:23
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Последний день марта стал в Москве самым теплым с начала 2024 года, столбик термометра в столице в воскресенье поднялся до плюс 16,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Как и ожидалось сегодня и Москва и Санкт-Петербург обновили температурные максимумы, зафиксированные с начала года. В Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха составила плюс 14,5 градуса, а в Москве - плюс 16,7 градуса", - рассказал синоптик. Он добавил, что данные показатели войдут в метеоисторию как самые высокие температуры в марте 2024 года. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в понедельник и вторник жителей Москвы ожидает летняя погода с температурой до плюс 22 градусов, будет установлен очередной рекорд.
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общество, москва, санкт-петербург, михаил леус, евгений тишковец
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Михаил Леус, Евгений Тишковец
В Москве последний день марта стал самым теплым с начала года
Синоптик Леус: в Москве последний день марта температура достигла 16,7 градуса