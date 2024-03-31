https://ria.ru/20240331/pogoda-1936995498.html

В Москве последний день марта стал самым теплым с начала года

В Москве последний день марта стал самым теплым с начала года - РИА Новости, 31.03.2024

В Москве последний день марта стал самым теплым с начала года

Последний день марта стал в Москве самым теплым с начала 2024 года, столбик термометра в столице в воскресенье поднялся до плюс 16,7 градуса, сообщил ведущий... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T22:23

2024-03-31T22:23

2024-03-31T22:23

общество

москва

санкт-петербург

михаил леус

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928554890_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a53d0df0fabd2935a8954f42c90271f2.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Последний день марта стал в Москве самым теплым с начала 2024 года, столбик термометра в столице в воскресенье поднялся до плюс 16,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Как и ожидалось сегодня и Москва и Санкт-Петербург обновили температурные максимумы, зафиксированные с начала года. В Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха составила плюс 14,5 градуса, а в Москве - плюс 16,7 градуса", - рассказал синоптик. Он добавил, что данные показатели войдут в метеоисторию как самые высокие температуры в марте 2024 года. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в понедельник и вторник жителей Москвы ожидает летняя погода с температурой до плюс 22 градусов, будет установлен очередной рекорд.

https://ria.ru/20240331/pogoda-1936981856.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, санкт-петербург, михаил леус, евгений тишковец