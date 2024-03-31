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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 31.03.2024
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T14:46
2024-03-31T14:46
2024-03-31T14:46
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 08.50 - населенный пункт Желанное Второе - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.15 - населенный пункт Желанное Второе - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства Представительство также сообщило, что в 14.15 по мск по Кировскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 13 снарядов по Горловке и Донецку