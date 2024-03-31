https://ria.ru/20240331/nato-1936991036.html

Турция назвала условия для одобрения кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

Турция назвала условия для одобрения кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО - РИА Новости, 31.03.2024

Турция назвала условия для одобрения кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул ряд условий Анкары премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, являющемуся кандидатом на пост генсека НАТО. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T21:30

2024-03-31T21:30

2024-03-31T21:30

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АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул ряд условий Анкары премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, являющемуся кандидатом на пост генсека НАТО. Эрдоган провёл в воскресенье телефонный разговор с Рютте. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Нидерландами и процесс выдвижения кандидатуры нового генерального секретаря НАТО. "Президент Эрдоган заявил, что новый генеральный секретарь должен наилучшим образом служить безопасности и интересам членов альянса в борьбе с терроризмом и другими вызовами, укреплять единство альянса и уделять первостепенное внимание главной роли НАТО, убедительно подтверждать основные ценности и сложившуюся практику альянса, а также учитывать чувствительность союзников, не входящих в ЕС", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Президент Эрдоган заявил, что "в свете этих принципов Турция примет своё решение по данному вопросу в рамках стратегической мудрости и справедливости".

https://ria.ru/20240308/gensek-1931911522.html

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