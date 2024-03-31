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Турция назвала условия для одобрения кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО - РИА Новости, 31.03.2024
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21:30 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/nato-1936991036.html
Турция назвала условия для одобрения кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО
Турция назвала условия для одобрения кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО - РИА Новости, 31.03.2024
Турция назвала условия для одобрения кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул ряд условий Анкары премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, являющемуся кандидатом на пост генсека НАТО. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T21:30
2024-03-31T21:30
в мире
турция
нидерланды
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
марк рютте
евросоюз
нато
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АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул ряд условий Анкары премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, являющемуся кандидатом на пост генсека НАТО. Эрдоган провёл в воскресенье телефонный разговор с Рютте. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Нидерландами и процесс выдвижения кандидатуры нового генерального секретаря НАТО. "Президент Эрдоган заявил, что новый генеральный секретарь должен наилучшим образом служить безопасности и интересам членов альянса в борьбе с терроризмом и другими вызовами, укреплять единство альянса и уделять первостепенное внимание главной роли НАТО, убедительно подтверждать основные ценности и сложившуюся практику альянса, а также учитывать чувствительность союзников, не входящих в ЕС", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Президент Эрдоган заявил, что "в свете этих принципов Турция примет своё решение по данному вопросу в рамках стратегической мудрости и справедливости".
https://ria.ru/20240308/gensek-1931911522.html
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в мире, турция, нидерланды, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, марк рютте, евросоюз, нато
В мире, Турция, Нидерланды, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Марк Рютте, Евросоюз, НАТО
Турция назвала условия для одобрения кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

Эрдоган: новый генсек НАТО должен служить интересам альянса и укреплять единство

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул ряд условий Анкары премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, являющемуся кандидатом на пост генсека НАТО.
Эрдоган провёл в воскресенье телефонный разговор с Рютте. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Нидерландами и процесс выдвижения кандидатуры нового генерального секретаря НАТО.
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"Президент Эрдоган заявил, что новый генеральный секретарь должен наилучшим образом служить безопасности и интересам членов альянса в борьбе с терроризмом и другими вызовами, укреплять единство альянса и уделять первостепенное внимание главной роли НАТО, убедительно подтверждать основные ценности и сложившуюся практику альянса, а также учитывать чувствительность союзников, не входящих в ЕС", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Эрдоган заявил, что "в свете этих принципов Турция примет своё решение по данному вопросу в рамках стратегической мудрости и справедливости".
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В миреТурцияНидерландыАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганМарк РюттеЕвросоюзНАТО
 
 
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