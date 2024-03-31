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В России прошла акция по высадке крокусов в память о жертвах теракта - РИА Новости, 31.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:24 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/krokus-1936959877.html
В России прошла акция по высадке крокусов в память о жертвах теракта
В России прошла акция по высадке крокусов в память о жертвах теракта - РИА Новости, 31.03.2024
В России прошла акция по высадке крокусов в память о жертвах теракта
В России в воскресенье прошла акция по высадке крокусов в память о погибших и пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили в официальном... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T16:24
2024-03-31T16:24
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936958929_6:0:2527:1418_1920x0_80_0_0_3eb5a6ffb1a18414df72b70c6e21a5e1.jpg
МОСКВА, 31 Мар — РИА Новости. В России в воскресенье прошла акция по высадке крокусов в память о погибших и пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили в официальном Telegram-канале Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). "Сегодня по всей России прошли акции по высадке крокусов (цветок известен также под названием шафран - ред.) – цветов, которые символизируют надежду и возрождение. Как память о тех, кто пострадал при теракте в "Крокус сити холл", - говорится в сообщении Росмолодежи. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240329/kriminal-1936593147.html
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россия, украина, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
В России прошла акция по высадке крокусов в память о жертвах теракта

Росмолодежь провела акцию по высадке крокусов в память о погибших при теракте

© Фото : РосмолодежьУчастники акции по высадке крокусов в память о тех, кто пострадал при теракте в "Крокус Сити Холл"
Участники акции по высадке крокусов в память о тех, кто пострадал при теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : Росмолодежь
Участники акции по высадке крокусов в память о тех, кто пострадал при теракте в "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 Мар — РИА Новости. В России в воскресенье прошла акция по высадке крокусов в память о погибших и пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили в официальном Telegram-канале Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
"Сегодня по всей России прошли акции по высадке крокусов (цветок известен также под названием шафран - ред.) – цветов, которые символизируют надежду и возрождение. Как память о тех, кто пострадал при теракте в "Крокус сити холл", - говорится в сообщении Росмолодежи.
Хранить мужество. У мемориала погибшим в "Крокусе" прошла панихида
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома проводит заупокойную литию о жертвах теракта в Крокус Сити Холле

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) проводит заупокойную литию о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

Люди во время заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

Женщина держит белого голубя во время заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

Цветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

Иконы и цветы у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

Люди у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) возлагает цветы после заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

Женщина плачет у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 11

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 11

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 11

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 11

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 11

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 11

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 11

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 11

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 11

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 11

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 11

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 11
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Стихийный мемориал возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Тела не нашли". Выжившие в теракте 25 лет назад сестры погибли в "Крокусе"
29 марта, 12:03
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБрянская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОбществоФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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