https://ria.ru/20240331/krokus-1936923725.html

К мемориалу у "Крокуса" продолжают нести цветы

К мемориалу у "Крокуса" продолжают нести цветы - РИА Новости, 31.03.2024

К мемориалу у "Крокуса" продолжают нести цветы

Люди в воскресенье продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу у подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта, передает... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T10:41

2024-03-31T10:41

2024-03-31T10:41

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Люди в воскресенье продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу у подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта, передает корреспондент РИА Новости. Цветы начали приносить уже с раннего утра. У мемориала оставляют и мягкие игрушки, а также записки с выражением скорби. Многие приходят семьями, некоторые не могут сдержать слез. У мемориала дежурят психологи Красного креста и оказывают поддержку тем, кому этого необходимо. "Это общая скорбь для страны. Я не могла не прийти сюда", - рассказала РИА Новости жительница Подмосковья Елена, которая оставила у мемориала большой букет роз. Она рассказала, что, несмотря на то, что трагедия не коснулась никого из знакомых ей, как только она смогла, она пришла, чтобы почтить память погибших в результате теракта. Многодетная москвичка Мария приехала в воскресенье к мемориалу со своими четырьмя детьми. "К счастью, эта боль непосредственно нас не коснулась, но мы не могли пройти мимо. Это боль для всей России", - сказала она корреспонденту агентства. Женщина рассказала, что она объясняла своим детям, что произошло в "Крокусе". "Они поняли. Мы еще раз проговорили правила безопасности, потому что в современном мире очень важно с детьми разговаривать. Мы все следили за информацией, за новостями. Приехали как смогли", - добавила собеседница агентства. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240330/terakt-1936699601.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество