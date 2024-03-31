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Киселев высказался о смертной казни - РИА Новости, 31.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:37 31.03.2024 (обновлено: 12:44 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/kazn-1936928914.html
Киселев высказался о смертной казни
Киселев высказался о смертной казни - РИА Новости, 31.03.2024
Киселев высказался о смертной казни
Жажда мести не должна застилать разум, приговорить обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" к смертной казни невозможно, так как закон не имеет обратной силы, РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T11:37
2024-03-31T12:44
теракт в "крокус сити холле"
россия
дмитрий киселев
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
москва
красногорск
никита хрущев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923396602_0:195:3197:1994_1920x0_80_0_0_ded35dabe6ec82cc76a170ca007c1e64.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мар — РИА Новости. Жажда мести не должна застилать разум, приговорить обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" к смертной казни невозможно, так как закон не имеет обратной силы, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" в эфире авторской программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1"."Ужасающий террористический акт в Красногорске нанес всему обществу страшнейший ожог. Нет никого, кто сострадает этим отморозкам. Понятно, что возмездия хочется прямо сейчас, а в обществе вновь возникла такая тема, как смертная казнь. И пойманных террористов — обязательно приговорить к расстрелу. Жажда мести, однако, не должна застилать разум. Ведь даже если вернуть сейчас возможность смертной казни, то свершившую массовое убийство четверку приговорить к расстрелу нельзя, поскольку закон обратной силы не имеет", — сказал журналист.Если настаивать на смертной казни, то нужно отказаться от фундаментальных основ конституции, где говорится, что Россия — это правовое государство, отметил Киселев, приведя пример из истории, когда советский лидер Никита Хрущев ввел смертную казнь "задним числом", то есть после совершения преступления."Это было знаменитое дело валютных спекулянтов — Рокотова — Файбишенко — Яковлева. &lt;…&gt; Мы таких порядков хотим в современной России? Ну ведь нет. &lt;...&gt; При всей глубине скорби каждого из нас", — заявил телеведущий.Гендиректор "России сегодня" рассказал о модернизации закона о смертной казни: так, например, Владимир Ленин в 1917 году отменил смертную казнь, но менее чем через год высшую меру вернули для лиц, причастных "к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам". &quot;В январе 1920-го — вновь отменяют, но уже в мае Реввоенсовет России издает указ &quot;О революционных трибуналах&quot;, где и смертная казнь&quot;, — отметил Киселев.Он также напомнил, что Иосиф Сталин отменил смертную казнь в 1947 году, но в 1950-м он вернул ее для самых тяжелых статей: измена родине, шпионаж, убийство.Киселев подчеркнул, что с 1962 по 1989 год в СССР было расстреляно приговором смертной казни более двадцати тысяч человек. Он добавил, что в России последним казненным стал одинцовский маньяк Сергей Головкин по прозвищу Фишер. Серийного убийцу, педофила и людоеда, жертвами которого стали минимум 11 подростков, расстреляли в Бутырской тюрьме 2 августа 1996-го.Как отметил автор телепрограммы, мораторий на смертную казнь в России начал действовать именно с 1996 года. Смертные приговоры начали заменять на пожизненное наказание. Киселев уточнил, что террористы могут получить пожизненный срок в колонии особого режима, где условия таковы, что "живые завидуют мертвым". Журналист назвал отказ от смертной казни всемирным трендом и обратил внимание, что с этим соглашается большинство государств и когда вопрос поднимается на Генассамблее ООН, Россия голосует так же. Он добавил, что страна проходила через тяжелые испытания жесточайшими терактами, в том числе в Беслане и во время мюзикла "Норд-Ост" в Москве, но неколебимо двигалась в сторону окончательной отмены смертной казни. &quot;Возврат смертной казни будет означать совершенно другую природу нашего общества и государства. Это отмена права на жизнь, а значит, совершенно другая гуманитарная база. Да и Конституционный суд не вправе отменять свои же собственные решения. Иначе выходит — сегодня Конституционный суд трактует основной закон так, а завтра — по-другому? Куда мы приедем? Валерий Зорькин (председатель КС. — Прим. ред.) совершенно справедливо говорит, что тогда уж нужна будет другая конституция — просто так право на жизнь в 20-й статье одной поправкой не отменить&quot;, — сказал Киселев.Сам Зорькин заявил РИА Новости в среду, что Конституционный суд готов высказаться по вопросу смертной казни только после официального запроса уполномоченных представителей, которыми могут выступать — в зависимости от формулировок запроса — президент, Госдума или группа депутатов.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html
https://ria.ru/20240328/kazn-1936315108.html
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россия, дмитрий киселев, крокус сити холл, московская область (подмосковье), москва, красногорск, никита хрущев, валерий зорькин, владимир ленин (владимир ульянов), бутырская тюрьма, генеральная ассамблея оон
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Дмитрий Киселев, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье), Москва, Красногорск, Никита Хрущев, Валерий Зорькин, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Бутырская тюрьма, Генеральная Ассамблея ООН
Киселев высказался о смертной казни

Киселев о смертной казни: жажда мести не должна застилать разум

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мар — РИА Новости. Жажда мести не должна застилать разум, приговорить обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" к смертной казни невозможно, так как закон не имеет обратной силы, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" в эфире авторской программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
"Ужасающий террористический акт в Красногорске нанес всему обществу страшнейший ожог. Нет никого, кто сострадает этим отморозкам. Понятно, что возмездия хочется прямо сейчас, а в обществе вновь возникла такая тема, как смертная казнь. И пойманных террористов — обязательно приговорить к расстрелу. Жажда мести, однако, не должна застилать разум. Ведь даже если вернуть сейчас возможность смертной казни, то свершившую массовое убийство четверку приговорить к расстрелу нельзя, поскольку закон обратной силы не имеет", — сказал журналист.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
29 марта, 08:00
Если настаивать на смертной казни, то нужно отказаться от фундаментальных основ конституции, где говорится, что Россия — это правовое государство, отметил Киселев, приведя пример из истории, когда советский лидер Никита Хрущев ввел смертную казнь "задним числом", то есть после совершения преступления.
"Это было знаменитое дело валютных спекулянтов — Рокотова — Файбишенко — Яковлева. <…> Мы таких порядков хотим в современной России? Ну ведь нет. <...> При всей глубине скорби каждого из нас", — заявил телеведущий.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
Гендиректор "России сегодня" рассказал о модернизации закона о смертной казни: так, например, Владимир Ленин в 1917 году отменил смертную казнь, но менее чем через год высшую меру вернули для лиц, причастных "к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам".
«

"В январе 1920-го — вновь отменяют, но уже в мае Реввоенсовет России издает указ "О революционных трибуналах", где и смертная казнь", — отметил Киселев.

Он также напомнил, что Иосиф Сталин отменил смертную казнь в 1947 году, но в 1950-м он вернул ее для самых тяжелых статей: измена родине, шпионаж, убийство.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Террористы и Европа обидятся за возвращение смертной казни в России
27 марта, 08:00
Киселев подчеркнул, что с 1962 по 1989 год в СССР было расстреляно приговором смертной казни более двадцати тысяч человек. Он добавил, что в России последним казненным стал одинцовский маньяк Сергей Головкин по прозвищу Фишер. Серийного убийцу, педофила и людоеда, жертвами которого стали минимум 11 подростков, расстреляли в Бутырской тюрьме 2 августа 1996-го.
Как отметил автор телепрограммы, мораторий на смертную казнь в России начал действовать именно с 1996 года. Смертные приговоры начали заменять на пожизненное наказание. Киселев уточнил, что террористы могут получить пожизненный срок в колонии особого режима, где условия таковы, что "живые завидуют мертвым".
Инок Киприан - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Инок-герой Советского Союза высказался об идее возвращения смертной казни
28 марта, 10:00
Журналист назвал отказ от смертной казни всемирным трендом и обратил внимание, что с этим соглашается большинство государств и когда вопрос поднимается на Генассамблее ООН, Россия голосует так же. Он добавил, что страна проходила через тяжелые испытания жесточайшими терактами, в том числе в Беслане и во время мюзикла "Норд-Ост" в Москве, но неколебимо двигалась в сторону окончательной отмены смертной казни.
«

"Возврат смертной казни будет означать совершенно другую природу нашего общества и государства. Это отмена права на жизнь, а значит, совершенно другая гуманитарная база. Да и Конституционный суд не вправе отменять свои же собственные решения. Иначе выходит — сегодня Конституционный суд трактует основной закон так, а завтра — по-другому? Куда мы приедем? Валерий Зорькин (председатель КС. — Прим. ред.) совершенно справедливо говорит, что тогда уж нужна будет другая конституция — просто так право на жизнь в 20-й статье одной поправкой не отменить", — сказал Киселев.

Сам Зорькин заявил РИА Новости в среду, что Конституционный суд готов высказаться по вопросу смертной казни только после официального запроса уполномоченных представителей, которыми могут выступать — в зависимости от формулировок запроса — президент, Госдума или группа депутатов.
Хранить мужество. У мемориала погибшим в "Крокусе" прошла панихида
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома проводит заупокойную литию о жертвах теракта в Крокус Сити Холле

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) проводит заупокойную литию о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

Люди во время заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

Девять дней со дня теракта в Крокус Сити Холл

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

Женщина держит белого голубя во время заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

Цветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

Иконы и цветы у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

Люди у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) возлагает цветы после заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

Женщина плачет у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 11

На девятый день после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел заупокойную литию по погибшим.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 11

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько вооруженных мужчин, которые расстреливали всех, кто попадался на пути, а потом подожгли зрительный зал, где должен был пройти концерт.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 11

Здание вспыхнуло, площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров. Крыша "Крокуса" обрушилась спустя шесть часов, площадь обрушения составила семь тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 11

В результате атаки от пуль террористов и при пожаре пострадали 695 человек, в том числе 15 детей. Из них 144 человека погибли, включая пятерых детей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 11

Сразу же после трагедии у здания "Крокус Сити Холла" возник стихийный мемориал в память о жертвах.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 11

Поток людей к нему не прекращается. Мемориал тянется на несколько десятков метров.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 11

Сюда возлагают гвоздики, розы, тюльпаны, мимозы, а также приносят мягкие игрушки, свечи, конфеты и фотографии тех, кто погиб в теракте.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 11

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим, его слова зачитали перед началом заупокойного богослужения.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 11

Глава РПЦ призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться Господу, который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 11

После заупокойной литии по жертвам теракта архиепископ Одинцовский и Красногорский возложил цветы к мемориалу.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 11

Поминальная служба совпала с Родительской субботой — особым днем в православной традиции, когда вспоминают умерших и возносят за них молитвы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 11

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.
Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.
Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияДмитрий КиселевКрокус Сити ХоллМосковская область (Подмосковье)МоскваКрасногорскНикита ХрущевВалерий ЗорькинВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Бутырская тюрьмаГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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