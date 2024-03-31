https://ria.ru/20240331/kazn-1936928914.html

Киселев высказался о смертной казни

Киселев высказался о смертной казни - РИА Новости, 31.03.2024

Киселев высказался о смертной казни

Жажда мести не должна застилать разум, приговорить обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" к смертной казни невозможно, так как закон не имеет обратной силы, РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T11:37

2024-03-31T11:37

2024-03-31T12:44

теракт в "крокус сити холле"

россия

дмитрий киселев

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

москва

красногорск

никита хрущев

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мар — РИА Новости. Жажда мести не должна застилать разум, приговорить обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" к смертной казни невозможно, так как закон не имеет обратной силы, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" в эфире авторской программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1"."Ужасающий террористический акт в Красногорске нанес всему обществу страшнейший ожог. Нет никого, кто сострадает этим отморозкам. Понятно, что возмездия хочется прямо сейчас, а в обществе вновь возникла такая тема, как смертная казнь. И пойманных террористов — обязательно приговорить к расстрелу. Жажда мести, однако, не должна застилать разум. Ведь даже если вернуть сейчас возможность смертной казни, то свершившую массовое убийство четверку приговорить к расстрелу нельзя, поскольку закон обратной силы не имеет", — сказал журналист.Если настаивать на смертной казни, то нужно отказаться от фундаментальных основ конституции, где говорится, что Россия — это правовое государство, отметил Киселев, приведя пример из истории, когда советский лидер Никита Хрущев ввел смертную казнь "задним числом", то есть после совершения преступления."Это было знаменитое дело валютных спекулянтов — Рокотова — Файбишенко — Яковлева. <…> Мы таких порядков хотим в современной России? Ну ведь нет. <...> При всей глубине скорби каждого из нас", — заявил телеведущий.Гендиректор "России сегодня" рассказал о модернизации закона о смертной казни: так, например, Владимир Ленин в 1917 году отменил смертную казнь, но менее чем через год высшую меру вернули для лиц, причастных "к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам". "В январе 1920-го — вновь отменяют, но уже в мае Реввоенсовет России издает указ "О революционных трибуналах", где и смертная казнь", — отметил Киселев.Он также напомнил, что Иосиф Сталин отменил смертную казнь в 1947 году, но в 1950-м он вернул ее для самых тяжелых статей: измена родине, шпионаж, убийство.Киселев подчеркнул, что с 1962 по 1989 год в СССР было расстреляно приговором смертной казни более двадцати тысяч человек. Он добавил, что в России последним казненным стал одинцовский маньяк Сергей Головкин по прозвищу Фишер. Серийного убийцу, педофила и людоеда, жертвами которого стали минимум 11 подростков, расстреляли в Бутырской тюрьме 2 августа 1996-го.Как отметил автор телепрограммы, мораторий на смертную казнь в России начал действовать именно с 1996 года. Смертные приговоры начали заменять на пожизненное наказание. Киселев уточнил, что террористы могут получить пожизненный срок в колонии особого режима, где условия таковы, что "живые завидуют мертвым". Журналист назвал отказ от смертной казни всемирным трендом и обратил внимание, что с этим соглашается большинство государств и когда вопрос поднимается на Генассамблее ООН, Россия голосует так же. Он добавил, что страна проходила через тяжелые испытания жесточайшими терактами, в том числе в Беслане и во время мюзикла "Норд-Ост" в Москве, но неколебимо двигалась в сторону окончательной отмены смертной казни. "Возврат смертной казни будет означать совершенно другую природу нашего общества и государства. Это отмена права на жизнь, а значит, совершенно другая гуманитарная база. Да и Конституционный суд не вправе отменять свои же собственные решения. Иначе выходит — сегодня Конституционный суд трактует основной закон так, а завтра — по-другому? Куда мы приедем? Валерий Зорькин (председатель КС. — Прим. ред.) совершенно справедливо говорит, что тогда уж нужна будет другая конституция — просто так право на жизнь в 20-й статье одной поправкой не отменить", — сказал Киселев.Сам Зорькин заявил РИА Новости в среду, что Конституционный суд готов высказаться по вопросу смертной казни только после официального запроса уполномоченных представителей, которыми могут выступать — в зависимости от формулировок запроса — президент, Госдума или группа депутатов.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.

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https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

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https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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