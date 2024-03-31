https://ria.ru/20240331/katoliki-1936728760.html

Католики всего мира отмечают Пасху

Католики всего мира отмечают Пасху - РИА Новости, 31.03.2024

Католики всего мира отмечают Пасху

Пасха и предшествующее ей в католицизме триденствие, многие богослужения которых уникальны и происходят только раз в году – как, например, омовение ног... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T01:00

2024-03-31T01:00

2024-03-31T01:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пасха и предшествующее ей в католицизме триденствие, многие богослужения которых уникальны и происходят только раз в году – как, например, омовение ног прихожанам в Великий Четверг и “литургия света” перед Пасхой, – напоминают о том, что в жизни человека радость и спасение неотделимы от принятия страданий и скорби, сказал РИА Новости в день праздника генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Католики в 2024 году отметят праздник Воскресения Христова 31 марта.“Вечером в четверг для католиков латинского обряда началось Священное Пасхальное Триденствие – главный момент церковного года, когда вспоминаются тайны страстей, смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Богослужения этих трех дней носят особый характер и представляют собой как бы одну цельную литургию, длящуюся три дня, когда Церковь погружена в сосредоточенное переживание Пасхальной тайны. Во время богослужений есть много уникальных моментов, которые происходят только раз в году: это, например, омовение ног прихожанам в Великий Четверг, поклонение Святому Кресту в Страстную Пятницу, и конечно зажжение нового пасхального огня и “литургия света” в Навечерие Пасхи. Это единство Пасхальной тайны напоминает нам о том, что как неотделимы друг от друга страсти, смерть и воскресение Иисуса Христа, так и в нашей жизни подлинная радость, полнота и в конечном итоге спасение невозможны без принятия страданий и скорбей – и наших собственных, и тех, кто нас окружает”, – сказал Горбунов РИА Новости.На Тайной Вечере Иисус Христос дал ученикам пример любви, омыв им ноги. В литургической традиции христианских Церквей, в том числе Римско-католической, это сохранилось: в Великий Четверг правящий архиерей в знак смирения умывает ноги священникам в храме.В Навечерие Пасхи у католиков происходит “литургия света”. Перед дверями храма священник освящает огонь, потом от него зажигает свечу, которая называется “Пасхалом” и символизирует Христа – свет, разрушающий мрак греха и смерти. Пасхал торжественно вносят в храм, и от него верующие зажигают свечи, передавая огонь друг другу.Празднование Пасхи в честь Воскресения Иисуса Христа было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в Никее в 325 году. Днем Пасхи было выбрано первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи. Согласно восточной традиции, день празднования Пасхи рассчитывается по александрийской пасхалии и выпадает на один из 35 дней в период с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю. Сегодня праздник Воскресения Христова отмечают православные христиане в России, Украине, Сербии, Польше, Грузии, Иерусалиме и на Афоне, а также большинство греко-католиков. В Римско-католической и протестантских церквах дата Пасхи рассчитывается по григорианской пасхалии.

https://ria.ru/20230410/paskha-1864174709.html

https://ria.ru/20230409/katolicheskaya_paskha-1863727882.html

https://ria.ru/20210404/paskha-1604029129.html

https://ria.ru/20210405/paskha-1604254724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, украина, сербия, иисус христос, религия