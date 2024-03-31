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Католики всего мира отмечают Пасху - РИА Новости, 31.03.2024
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Религия
 
01:00 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/katoliki-1936728760.html
Католики всего мира отмечают Пасху
Католики всего мира отмечают Пасху - РИА Новости, 31.03.2024
Католики всего мира отмечают Пасху
Пасха и предшествующее ей в католицизме триденствие, многие богослужения которых уникальны и происходят только раз в году – как, например, омовение ног... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T01:00
2024-03-31T01:00
религия
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иисус христос
религия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пасха и предшествующее ей в католицизме триденствие, многие богослужения которых уникальны и происходят только раз в году – как, например, омовение ног прихожанам в Великий Четверг и “литургия света” перед Пасхой, – напоминают о том, что в жизни человека радость и спасение неотделимы от принятия страданий и скорби, сказал РИА Новости в день праздника генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Католики в 2024 году отметят праздник Воскресения Христова 31 марта.“Вечером в четверг для католиков латинского обряда началось Священное Пасхальное Триденствие – главный момент церковного года, когда вспоминаются тайны страстей, смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Богослужения этих трех дней носят особый характер и представляют собой как бы одну цельную литургию, длящуюся три дня, когда Церковь погружена в сосредоточенное переживание Пасхальной тайны. Во время богослужений есть много уникальных моментов, которые происходят только раз в году: это, например, омовение ног прихожанам в Великий Четверг, поклонение Святому Кресту в Страстную Пятницу, и конечно зажжение нового пасхального огня и “литургия света” в Навечерие Пасхи. Это единство Пасхальной тайны напоминает нам о том, что как неотделимы друг от друга страсти, смерть и воскресение Иисуса Христа, так и в нашей жизни подлинная радость, полнота и в конечном итоге спасение невозможны без принятия страданий и скорбей – и наших собственных, и тех, кто нас окружает”, – сказал Горбунов РИА Новости.На Тайной Вечере Иисус Христос дал ученикам пример любви, омыв им ноги. В литургической традиции христианских Церквей, в том числе Римско-католической, это сохранилось: в Великий Четверг правящий архиерей в знак смирения умывает ноги священникам в храме.В Навечерие Пасхи у католиков происходит “литургия света”. Перед дверями храма священник освящает огонь, потом от него зажигает свечу, которая называется “Пасхалом” и символизирует Христа – свет, разрушающий мрак греха и смерти. Пасхал торжественно вносят в храм, и от него верующие зажигают свечи, передавая огонь друг другу.Празднование Пасхи в честь Воскресения Иисуса Христа было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в Никее в 325 году. Днем Пасхи было выбрано первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи. Согласно восточной традиции, день празднования Пасхи рассчитывается по александрийской пасхалии и выпадает на один из 35 дней в период с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю. Сегодня праздник Воскресения Христова отмечают православные христиане в России, Украине, Сербии, Польше, Грузии, Иерусалиме и на Афоне, а также большинство греко-католиков. В Римско-католической и протестантских церквах дата Пасхи рассчитывается по григорианской пасхалии.
https://ria.ru/20230410/paskha-1864174709.html
https://ria.ru/20230409/katolicheskaya_paskha-1863727882.html
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Религия, Россия, Украина, Сербия, Иисус Христос, Религия
Католики всего мира отмечают Пасху

Западные христиане отмечают главный праздник - Пасху

© Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКатолическая Пасха - праздник Воскресения Иисуса Христа
Католическая Пасха - праздник Воскресения Иисуса Христа
© Руслан Кривобок
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пасха и предшествующее ей в католицизме триденствие, многие богослужения которых уникальны и происходят только раз в году – как, например, омовение ног прихожанам в Великий Четверг и “литургия света” перед Пасхой, – напоминают о том, что в жизни человека радость и спасение неотделимы от принятия страданий и скорби, сказал РИА Новости в день праздника генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
Католики в 2024 году отметят праздник Воскресения Христова 31 марта.
Девочки в соборе Антиполо, Филиппины - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Празднование католической Пасхи в мире
10 апреля 2023, 12:50
“Вечером в четверг для католиков латинского обряда началось Священное Пасхальное Триденствие – главный момент церковного года, когда вспоминаются тайны страстей, смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Богослужения этих трех дней носят особый характер и представляют собой как бы одну цельную литургию, длящуюся три дня, когда Церковь погружена в сосредоточенное переживание Пасхальной тайны. Во время богослужений есть много уникальных моментов, которые происходят только раз в году: это, например, омовение ног прихожанам в Великий Четверг, поклонение Святому Кресту в Страстную Пятницу, и конечно зажжение нового пасхального огня и “литургия света” в Навечерие Пасхи. Это единство Пасхальной тайны напоминает нам о том, что как неотделимы друг от друга страсти, смерть и воскресение Иисуса Христа, так и в нашей жизни подлинная радость, полнота и в конечном итоге спасение невозможны без принятия страданий и скорбей – и наших собственных, и тех, кто нас окружает”, – сказал Горбунов РИА Новости.
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци на праздничном пасхальном богослужении в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Католическая Пасха
9 апреля 2023, 02:12
На Тайной Вечере Иисус Христос дал ученикам пример любви, омыв им ноги. В литургической традиции христианских Церквей, в том числе Римско-католической, это сохранилось: в Великий Четверг правящий архиерей в знак смирения умывает ноги священникам в храме.
В Навечерие Пасхи у католиков происходит “литургия света”. Перед дверями храма священник освящает огонь, потом от него зажигает свечу, которая называется “Пасхалом” и символизирует Христа – свет, разрушающий мрак греха и смерти. Пасхал торжественно вносят в храм, и от него верующие зажигают свечи, передавая огонь друг другу.
Подготовка к празднованию католической Пасхи в Париже - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Когда все христиане будут праздновать Пасху в один день
4 апреля 2021, 08:00
Празднование Пасхи в честь Воскресения Иисуса Христа было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в Никее в 325 году. Днем Пасхи было выбрано первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи. Согласно восточной традиции, день празднования Пасхи рассчитывается по александрийской пасхалии и выпадает на один из 35 дней в период с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю. Сегодня праздник Воскресения Христова отмечают православные христиане в России, Украине, Сербии, Польше, Грузии, Иерусалиме и на Афоне, а также большинство греко-католиков. В Римско-католической и протестантских церквах дата Пасхи рассчитывается по григорианской пасхалии.
Верующие и священнослужители во время праздничного пасхального богослужения в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Празднование католической Пасхи в мире
5 апреля 2021, 13:35
 
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