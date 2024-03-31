https://ria.ru/20240331/dagestan-1936916355.html
В Дагестане во время КТО задержали троих террористов
В Дагестане во время КТО задержали троих террористов - РИА Новости, 31.03.2024
В Дагестане во время КТО задержали троих террористов
В Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, планировавших теракты, сообщил информационный центр Национального... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T09:53
2024-03-31T09:53
2024-03-31T17:29
национальный антитеррористический комитет рф
республика дагестан
безопасность
каспийск
махачкала
происшествия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, планировавших теракты, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК)."В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности", — говорится в релизе.При задержании у преступников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.Утром в воскресенье в НАК заявили, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников вводили режим КТО.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
каспийск
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Дом в Каспийске, где заблокировали террористов
Двое террористов заблокированы в квартире в одном из домов дагестанского Каспийска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
2024-03-31T09:53
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национальный антитеррористический комитет рф, республика дагестан, безопасность, каспийск, махачкала, происшествия
Национальный антитеррористический комитет РФ, Республика Дагестан, Безопасность, Каспийск, Махачкала, Происшествия
В Дагестане во время КТО задержали троих террористов
НАК: в Дагестане во время КТО задержали троих террористов