https://ria.ru/20240331/dagestan-1936916355.html

В Дагестане во время КТО задержали троих террористов

В Дагестане во время КТО задержали троих террористов - РИА Новости, 31.03.2024

В Дагестане во время КТО задержали троих террористов

В Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, планировавших теракты, сообщил информационный центр Национального... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T09:53

2024-03-31T09:53

2024-03-31T17:29

национальный антитеррористический комитет рф

республика дагестан

безопасность

каспийск

махачкала

происшествия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, планировавших теракты, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК)."В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности", — говорится в релизе.При задержании у преступников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.Утром в воскресенье в НАК заявили, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников вводили режим КТО.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html

каспийск

махачкала

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Дом в Каспийске, где заблокировали террористов Двое террористов заблокированы в квартире в одном из домов дагестанского Каспийска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. 2024-03-31T09:53 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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национальный антитеррористический комитет рф, республика дагестан, безопасность, каспийск, махачкала, происшествия