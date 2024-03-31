Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане во время КТО задержали троих террористов - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 31.03.2024 (обновлено: 17:29 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/dagestan-1936916355.html
В Дагестане во время КТО задержали троих террористов
В Дагестане во время КТО задержали троих террористов - РИА Новости, 31.03.2024
В Дагестане во время КТО задержали троих террористов
В Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, планировавших теракты, сообщил информационный центр Национального... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T09:53
2024-03-31T17:29
национальный антитеррористический комитет рф
республика дагестан
безопасность
каспийск
махачкала
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936922841_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_577c9993b738357d59f8c266e9579980.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, планировавших теракты, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК)."В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности", — говорится в релизе.При задержании у преступников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.Утром в воскресенье в НАК заявили, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников вводили режим КТО.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
каспийск
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дом в Каспийске, где заблокировали террористов
Двое террористов заблокированы в квартире в одном из домов дагестанского Каспийска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
2024-03-31T09:53
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936922841_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_daace24b2a3c04b572286e9cdbd8095b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
национальный антитеррористический комитет рф, республика дагестан, безопасность, каспийск, махачкала, происшествия
Национальный антитеррористический комитет РФ, Республика Дагестан, Безопасность, Каспийск, Махачкала, Происшествия
В Дагестане во время КТО задержали троих террористов

НАК: в Дагестане во время КТО задержали троих террористов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, планировавших теракты, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
"В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности", — говорится в релизе.
При задержании у преступников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.
Утром в воскресенье в НАК заявили, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.
В районе обнаружения преступников вводили режим КТО.
Задержание подозреваемых в подготовке теракта в Ставропольском крае
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
29 марта, 21:35
 
Национальный антитеррористический комитет РФРеспублика ДагестанБезопасностьКаспийскМахачкалаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала