https://ria.ru/20240330/vypusk-1936783824.html

На предприятии Алтайского края вырос выпуск компонентов для снарядов

На предприятии Алтайского края вырос выпуск компонентов для снарядов - РИА Новости, 30.03.2024

На предприятии Алтайского края вырос выпуск компонентов для снарядов

На предприятии в Алтайском крае увеличено в три раза производство компонентов для снаряжения боеприпасов, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T09:13

2024-03-30T09:13

2024-03-30T10:22

безопасность

россия

алтайский край

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На предприятии в Алтайском крае увеличено в три раза производство компонентов для снаряжения боеприпасов, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Об этом доложили министру обороны РФ Сергей Шойгу в ходе его посещения предприятий ОПК региона, где он проверил выполнение гособоронзаказа. "Также на предприятии по производству компонентов для снаряжения боеприпасов генералу армии Сергею Шойгу доложили, что с 2023 года увеличен объем выпуска продукции в три раза. Это было достигнуто за счет реализуемых проектов по модернизации производственных линий современным высокотехнологичным оборудованием, а также расширению производственных мощностей", - говорится в сообщении. Руководитель предприятия подчеркнул, что на заводе начато масштабное строительство нового комплекса объектов производства и хранения продукции. В свою очередь Шойгу поставил задачу ускорить этот процесс. "Сажайте сюда это проектное бюро, чтобы оно тут на площадке сидело. Посмотрите, что с экспертизой. Надо договариваться, чтобы они работали побыстрее. У нас на трех объектах здесь экспертиза идет уже три месяца", - потребовал глава российского военного ведомства, слова которого приводит пресс-служба МО РФ.

https://ria.ru/20240112/shoygu-1920924379.html

https://ria.ru/20240112/boepripasy-1920924995.html

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алтайский край

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безопасность, россия, алтайский край, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)