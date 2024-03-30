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На предприятии Алтайского края вырос выпуск компонентов для снарядов
На предприятии Алтайского края вырос выпуск компонентов для снарядов - РИА Новости, 30.03.2024
На предприятии Алтайского края вырос выпуск компонентов для снарядов
На предприятии в Алтайском крае увеличено в три раза производство компонентов для снаряжения боеприпасов, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T09:13
2024-03-30T09:13
2024-03-30T10:22
безопасность
россия
алтайский край
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На предприятии в Алтайском крае увеличено в три раза производство компонентов для снаряжения боеприпасов, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Об этом доложили министру обороны РФ Сергей Шойгу в ходе его посещения предприятий ОПК региона, где он проверил выполнение гособоронзаказа. "Также на предприятии по производству компонентов для снаряжения боеприпасов генералу армии Сергею Шойгу доложили, что с 2023 года увеличен объем выпуска продукции в три раза. Это было достигнуто за счет реализуемых проектов по модернизации производственных линий современным высокотехнологичным оборудованием, а также расширению производственных мощностей", - говорится в сообщении. Руководитель предприятия подчеркнул, что на заводе начато масштабное строительство нового комплекса объектов производства и хранения продукции. В свою очередь Шойгу поставил задачу ускорить этот процесс. "Сажайте сюда это проектное бюро, чтобы оно тут на площадке сидело. Посмотрите, что с экспертизой. Надо договариваться, чтобы они работали побыстрее. У нас на трех объектах здесь экспертиза идет уже три месяца", - потребовал глава российского военного ведомства, слова которого приводит пресс-служба МО РФ.
https://ria.ru/20240112/shoygu-1920924379.html
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безопасность, россия, алтайский край, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Алтайский край, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На предприятии Алтайского края вырос выпуск компонентов для снарядов
Минобороны: выпуск компонентов для снарядов на предприятии Алтая вырос в 3 раза
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На предприятии в Алтайском крае увеличено в три раза производство компонентов для снаряжения боеприпасов, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Об этом доложили министру обороны РФ Сергей Шойгу
в ходе его посещения предприятий ОПК региона, где он проверил выполнение гособоронзаказа.
"Также на предприятии по производству компонентов для снаряжения боеприпасов генералу армии Сергею Шойгу доложили, что с 2023 года увеличен объем выпуска продукции в три раза. Это было достигнуто за счет реализуемых проектов по модернизации производственных линий современным высокотехнологичным оборудованием, а также расширению производственных мощностей", - говорится в сообщении.
Руководитель предприятия подчеркнул, что на заводе начато масштабное строительство нового комплекса объектов производства и хранения продукции.
В свою очередь Шойгу поставил задачу ускорить этот процесс.
"Сажайте сюда это проектное бюро, чтобы оно тут на площадке сидело. Посмотрите, что с экспертизой. Надо договариваться, чтобы они работали побыстрее. У нас на трех объектах здесь экспертиза идет уже три месяца", - потребовал глава российского военного ведомства, слова которого приводит пресс-служба МО РФ.