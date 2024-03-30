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"Тотальная паника". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 30.03.2024 (обновлено: 22:11 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936872398.html
"Тотальная паника". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине
"Тотальная паника". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 30.03.2024
"Тотальная паника". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине
Запад в панике из-за осознания поражения в конфликте на Украине, написал в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T20:30
2024-03-30T22:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
сергей шойгу
флориан филиппо
патриот
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Запад в панике из-за осознания поражения в конфликте на Украине, написал в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Все нынешние волнения, словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о "военной экономике", вливаемые миллиарды евро — все это призвано как можно лучше скрыть тотальную панику системы: Россия явно победила, НАТО проиграла!" — отметил он.По мнению политика, единственная разумная позиция — это начать мирные переговоры."Долой истерику", — резюмировал Филиппо.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия России продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240330/odessa-1936859301.html
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в мире, россия, украина, франция, сергей шойгу, флориан филиппо, патриот, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Сергей Шойгу, Флориан Филиппо, Патриот, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Тотальная паника". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине

Филиппо: Запад в панике из-за явной победы РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России производит стрельбу из противотанкового ракетного комплекса
Военнослужащий ВС России производит стрельбу из противотанкового ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России производит стрельбу из противотанкового ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Запад в панике из-за осознания поражения в конфликте на Украине, написал в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Все нынешние волнения, словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о "военной экономике", вливаемые миллиарды евро — все это призвано как можно лучше скрыть тотальную панику системы: Россия явно победила, НАТО проиграла!" — отметил он.
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По мнению политика, единственная разумная позиция — это начать мирные переговоры.
"Долой истерику", — резюмировал Филиппо.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия России продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияСергей ШойгуФлориан ФилиппоПатриотНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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