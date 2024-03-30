https://ria.ru/20240330/ukraina-1936872398.html

"Тотальная паника". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине

"Тотальная паника". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 30.03.2024

"Тотальная паника". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине

Запад в панике из-за осознания поражения в конфликте на Украине, написал в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T20:30

2024-03-30T20:30

2024-03-30T22:11

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

франция

сергей шойгу

флориан филиппо

патриот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935584442_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_2f674a28259f027555234db3ee374123.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Запад в панике из-за осознания поражения в конфликте на Украине, написал в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Все нынешние волнения, словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о "военной экономике", вливаемые миллиарды евро — все это призвано как можно лучше скрыть тотальную панику системы: Россия явно победила, НАТО проиграла!" — отметил он.По мнению политика, единственная разумная позиция — это начать мирные переговоры."Долой истерику", — резюмировал Филиппо.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия России продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240330/odessa-1936859301.html

https://ria.ru/20240330/nato-1936843225.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, франция, сергей шойгу, флориан филиппо, патриот, нато, вооруженные силы украины