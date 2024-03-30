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"Тотальная паника". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине
"Тотальная паника". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 30.03.2024
"Тотальная паника". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине
Запад в панике из-за осознания поражения в конфликте на Украине, написал в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T20:30
2024-03-30T20:30
2024-03-30T22:11
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Запад в панике из-за осознания поражения в конфликте на Украине, написал в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Все нынешние волнения, словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о "военной экономике", вливаемые миллиарды евро — все это призвано как можно лучше скрыть тотальную панику системы: Россия явно победила, НАТО проиграла!" — отметил он.По мнению политика, единственная разумная позиция — это начать мирные переговоры."Долой истерику", — резюмировал Филиппо.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия России продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Сергей Шойгу, Флориан Филиппо, Патриот, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Тотальная паника". Во Франции раскрыли, что произошло на Украине
Филиппо: Запад в панике из-за явной победы РФ