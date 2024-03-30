https://ria.ru/20240330/ukraina-1936765840.html

Подоляк пожаловался на продвижение российских войск

Подоляк пожаловался на продвижение российских войск - РИА Новости, 30.03.2024

Подоляк пожаловался на продвижение российских войск

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T01:31

2024-03-30T01:31

2024-03-30T11:32

специальная военная операция на украине

украина

россия

михаил подоляк

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. "Мы находимся в обороне, а они оказывают на нас давление. .<..> Они продвигаются все дальше и дальше. Кроме того, мы наблюдаем, как они продолжают вооружаться, укрепляться и мобилизуют запасы. Мы не можем решить проблему с текущей нехваткой оружия", — сказал он. По словам Подоляка, Украина готовится к "различным вариантам", в то же время он выразил неуверенность в том, что со стороны России последует крупномасштабное наступление. "Но они будут продолжать наступать, и без оружия мы не сможем разрушить их логистику снабжения", — пожаловался он. Подоляк также добавил, что некоторые страны Запада "боятся выиграть" в этом конфликте, и отверг возможность его заморозки. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240228/kontrnastuplenie-1930072467.html

https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936760072.html

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украина, россия, михаил подоляк, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире