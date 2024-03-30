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СМИ: Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена - РИА Новости, 30.03.2024
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01:52 30.03.2024 (обновлено: 11:41 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/tes-1936766311.html
СМИ: Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена
СМИ: Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена - РИА Новости, 30.03.2024
СМИ: Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена
Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины была полностью разрушена в результате удара 22 марта, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на компанию РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T01:52
2024-03-30T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
россия
герман галущенко
центрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины была полностью разрушена в результате удара 22 марта, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на компанию "Центрэнерго". "Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования. Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также каких-либо прогнозов относительно времени ремонта — нет", — приводит издание заявление "Центрэнерго". Как отмечает издание, ТЭС осмотрел министр энергетики Украины Герман Галущенко, который пообещал найти деньги на ее ремонт. Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС России 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город полностью обесточен, там нет водоснабжения и отопления, в воскресенье он признал, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, а сроки их восстановления назвать не смог. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий назвал ситуацию с электричеством в Харькове самой сложной в стране, во вторник он заявил, что полное восстановление электроснабжения города займет до двух недель, если не будет новых разрушений. В четверг директор госинспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян сообщал, что в Харькове, Одессе и Днепропетровской области применяются стабилизационные графики отключений электричества из-за серьезных повреждений энергообъектов. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране.
https://ria.ru/20240325/dneproges-1935654521.html
https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936760072.html
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в мире, украина, харьков, россия, герман галущенко, центрэнерго, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Россия, Герман Галущенко, Центрэнерго, ДТЭК
СМИ: Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена

"Центрэнерго" заявило о полном разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области

CC BY 3.0 / Maksim Sidorov / Змиевская тепловая электрическая станция
Змиевская тепловая электрическая станция - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
CC BY 3.0 / Maksim Sidorov /
Змиевская тепловая электрическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины была полностью разрушена в результате удара 22 марта, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на компанию "Центрэнерго".
"Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования. Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также каких-либо прогнозов относительно времени ремонта — нет", — приводит издание заявление "Центрэнерго".
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Как отмечает издание, ТЭС осмотрел министр энергетики Украины Герман Галущенко, который пообещал найти деньги на ее ремонт.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС России 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.
Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город полностью обесточен, там нет водоснабжения и отопления, в воскресенье он признал, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, а сроки их восстановления назвать не смог. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий назвал ситуацию с электричеством в Харькове самой сложной в стране, во вторник он заявил, что полное восстановление электроснабжения города займет до двух недель, если не будет новых разрушений. В четверг директор госинспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян сообщал, что в Харькове, Одессе и Днепропетровской области применяются стабилизационные графики отключений электричества из-за серьезных повреждений энергообъектов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковРоссияГерман ГалущенкоЦентрэнергоДТЭК
 
 
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