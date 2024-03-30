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В Петергофе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 30.03.2024
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13:04 30.03.2024 (обновлено: 13:10 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/snaryad-1936814819.html
В Петергофе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
В Петергофе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 30.03.2024
В Петергофе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Петергофе, опасную находку уничтожили на полигоне, сообщает ГУ Росгвардии по... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T13:04
2024-03-30T13:10
происшествия
петергоф
санкт-петербург
ленинградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Петергофе, опасную находку уничтожили на полигоне, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Накануне в дежурную часть ведомства поступило сообщение о том, что в Петергофе местный житель о время прогулки по Троицкой горе обнаружил ржавый предмет, похожий на боеприпас. На место выехала группа разминирования ОМОН "Бастион". "Взрывотехники Росгвардии, осмотрев находку, идентифицировали ее как 122 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасный боеприпас вывезли на полигон и уничтожили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240304/snaryad-1930972629.html
петергоф
санкт-петербург
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происшествия, петергоф, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Происшествия, Петергоф, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
В Петергофе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

В Петергофе нашли и обезвредили 122 мм артиллерийский снаряд времен войны

© Фото : Росгвардия Петербурга/TelegramАртиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, обнаруженный в Петергофе
Артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, обнаруженный в Петергофе - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© Фото : Росгвардия Петербурга/Telegram
Артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, обнаруженный в Петергофе
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Петергофе, опасную находку уничтожили на полигоне, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Накануне в дежурную часть ведомства поступило сообщение о том, что в Петергофе местный житель о время прогулки по Троицкой горе обнаружил ржавый предмет, похожий на боеприпас. На место выехала группа разминирования ОМОН "Бастион".
"Взрывотехники Росгвардии, осмотрев находку, идентифицировали ее как 122 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасный боеприпас вывезли на полигон и уничтожили", - говорится в сообщении.
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при строительстве вестибюля станции метро Путиловская в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
В Петербурге на стройплощадке метро обнаружили снаряд времен войны
4 марта, 11:58
 
ПроисшествияПетергофСанкт-ПетербургЛенинградская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН России
 
 
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