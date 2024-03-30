https://ria.ru/20240330/snaryad-1936814819.html
В Петергофе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
В Петергофе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 30.03.2024
В Петергофе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Петергофе, опасную находку уничтожили на полигоне, сообщает ГУ Росгвардии по... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T13:04
2024-03-30T13:04
2024-03-30T13:10
происшествия
петергоф
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Петергофе, опасную находку уничтожили на полигоне, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Накануне в дежурную часть ведомства поступило сообщение о том, что в Петергофе местный житель о время прогулки по Троицкой горе обнаружил ржавый предмет, похожий на боеприпас. На место выехала группа разминирования ОМОН "Бастион". "Взрывотехники Росгвардии, осмотрев находку, идентифицировали ее как 122 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасный боеприпас вывезли на полигон и уничтожили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240304/snaryad-1930972629.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петергоф, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Происшествия, Петергоф, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
В Петергофе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
В Петергофе нашли и обезвредили 122 мм артиллерийский снаряд времен войны