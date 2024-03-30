https://ria.ru/20240330/opk-1936783208.html

Завод ОПК на Алтае увеличил выпуск сложных комплектующих в 3,5 раза

Завод ОПК на Алтае увеличил выпуск сложных комплектующих в 3,5 раза - РИА Новости, 30.03.2024

Завод ОПК на Алтае увеличил выпуск сложных комплектующих в 3,5 раза

На предприятии ОПК в Алтайском крае в 3,5 раза вырос выпуск сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T09:08

2024-03-30T09:08

2024-03-30T10:58

безопасность

алтайский край

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. На предприятии ОПК в Алтайском крае в 3,5 раза вырос выпуск сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам, сообщило Минобороны.Глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал производство на заводе, выпускающем составные части к авиационным, зенитным, гранатометным боеприпасам, снарядам реактивных систем залпового огня и патронным лентам."Руководитель предприятия доложил Сергею Шойгу, что с 2022 года на заводе увеличен объем выпускаемой продукции в 3,5 раза. Активно развивается производственная база, запускаются новые участки и ведется строительство дополнительных производственных мощностей. В прошлом году на различных участках производства установлено около 300 новых станков и оборудования", — говорится в публикации.За последние два года численность сотрудников увеличилась более чем на 1,6 тысячи человек, при этом уровень зарплат работников завода вырос на 30 процентов и превышает средний уровень заработной платы по Алтайскому краю.Шойгу также доложили, что в 2023 году открылся лицензированный учебный центр, ориентированный на потребности предприятия, в котором до конца года пройдут подготовку около 200 специалистов.

https://ria.ru/20231006/opk-1900851378.html

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Шойгу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае, сообщили в Минобороны России. 2024-03-30T09:08 true PT4M13S

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Ольга Фомченкова

безопасность, алтайский край, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)