Завод ОПК на Алтае увеличил выпуск сложных комплектующих в 3,5 раза
МО: выпуск сложных комплектующих к вооружению в Алтайском крае вырос в 3,5 раза
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны Сергей Шойгу проверяет ход выполнения гособоронзаказа на предприятии в Алтайском крае
Министр обороны Сергей Шойгу проверяет ход выполнения гособоронзаказа на предприятии в Алтайском крае
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. На предприятии ОПК в Алтайском крае в 3,5 раза вырос выпуск сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам, сообщило Минобороны.
Глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал производство на заводе, выпускающем составные части к авиационным, зенитным, гранатометным боеприпасам, снарядам реактивных систем залпового огня и патронным лентам.
"Руководитель предприятия доложил Сергею Шойгу, что с 2022 года на заводе увеличен объем выпускаемой продукции в 3,5 раза. Активно развивается производственная база, запускаются новые участки и ведется строительство дополнительных производственных мощностей. В прошлом году на различных участках производства установлено около 300 новых станков и оборудования", — говорится в публикации.
За последние два года численность сотрудников увеличилась более чем на 1,6 тысячи человек, при этом уровень зарплат работников завода вырос на 30 процентов и превышает средний уровень заработной платы по Алтайскому краю.
Шойгу также доложили, что в 2023 году открылся лицензированный учебный центр, ориентированный на потребности предприятия, в котором до конца года пройдут подготовку около 200 специалистов.
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6 октября 2023, 08:38