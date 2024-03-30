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Завод ОПК на Алтае увеличил выпуск сложных комплектующих в 3,5 раза - РИА Новости, 30.03.2024
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09:08 30.03.2024 (обновлено: 10:58 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/opk-1936783208.html
Завод ОПК на Алтае увеличил выпуск сложных комплектующих в 3,5 раза
Завод ОПК на Алтае увеличил выпуск сложных комплектующих в 3,5 раза - РИА Новости, 30.03.2024
Завод ОПК на Алтае увеличил выпуск сложных комплектующих в 3,5 раза
На предприятии ОПК в Алтайском крае в 3,5 раза вырос выпуск сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T09:08
2024-03-30T10:58
безопасность
алтайский край
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. На предприятии ОПК в Алтайском крае в 3,5 раза вырос выпуск сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам, сообщило Минобороны.Глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал производство на заводе, выпускающем составные части к авиационным, зенитным, гранатометным боеприпасам, снарядам реактивных систем залпового огня и патронным лентам."Руководитель предприятия доложил Сергею Шойгу, что с 2022 года на заводе увеличен объем выпускаемой продукции в 3,5 раза. Активно развивается производственная база, запускаются новые участки и ведется строительство дополнительных производственных мощностей. В прошлом году на различных участках производства установлено около 300 новых станков и оборудования", — говорится в публикации.За последние два года численность сотрудников увеличилась более чем на 1,6 тысячи человек, при этом уровень зарплат работников завода вырос на 30 процентов и превышает средний уровень заработной платы по Алтайскому краю.Шойгу также доложили, что в 2023 году открылся лицензированный учебный центр, ориентированный на потребности предприятия, в котором до конца года пройдут подготовку около 200 специалистов.
https://ria.ru/20231006/opk-1900851378.html
алтайский край
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60
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Шойгу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае, сообщили в Минобороны России.
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безопасность, алтайский край, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Алтайский край, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Завод ОПК на Алтае увеличил выпуск сложных комплектующих в 3,5 раза

МО: выпуск сложных комплектующих к вооружению в Алтайском крае вырос в 3,5 раза

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны Сергей Шойгу проверяет ход выполнения гособоронзаказа на предприятии в Алтайском крае
Министр обороны Сергей Шойгу проверяет ход выполнения гособоронзаказа на предприятии в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны Сергей Шойгу проверяет ход выполнения гособоронзаказа на предприятии в Алтайском крае
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. На предприятии ОПК в Алтайском крае в 3,5 раза вырос выпуск сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам, сообщило Минобороны.
Глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал производство на заводе, выпускающем составные части к авиационным, зенитным, гранатометным боеприпасам, снарядам реактивных систем залпового огня и патронным лентам.
"Руководитель предприятия доложил Сергею Шойгу, что с 2022 года на заводе увеличен объем выпускаемой продукции в 3,5 раза. Активно развивается производственная база, запускаются новые участки и ведется строительство дополнительных производственных мощностей. В прошлом году на различных участках производства установлено около 300 новых станков и оборудования", — говорится в публикации.
За последние два года численность сотрудников увеличилась более чем на 1,6 тысячи человек, при этом уровень зарплат работников завода вырос на 30 процентов и превышает средний уровень заработной платы по Алтайскому краю.
Шойгу также доложили, что в 2023 году открылся лицензированный учебный центр, ориентированный на потребности предприятия, в котором до конца года пройдут подготовку около 200 специалистов.
Шойгу на авиазаводе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Шойгу рассказал о предприятиях ОПК, работающих с опережением плана
6 октября 2023, 08:38
 
БезопасностьАлтайский крайРоссияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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