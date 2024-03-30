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"Как и Крым". В США сделали пугающее предупреждение об Одессе - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/odessa-1936859301.html
"Как и Крым". В США сделали пугающее предупреждение об Одессе
"Как и Крым". В США сделали пугающее предупреждение об Одессе - РИА Новости, 30.03.2024
"Как и Крым". В США сделали пугающее предупреждение об Одессе
Одесса не была украинским городом, и Западу не удастся помешать России в ее освобождении, предположил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T18:37
2024-03-30T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
одесса
украина
сергей шойгу
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Одесса не была украинским городом, и Западу не удастся помешать России в ее освобождении, предположил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Что касается Одессы с самого начала и конфликта было совершенно очевидно, что русские будут продвигаться по тем территориям, которые исторически были российскими и где проживает русскоговорящее население. Одесса никогда не была частью Украины, точно также, как и Крым", — отметил он.По мнению полковника, если Запад попытается вмешаться и пересечет границу со стороны Молдавии, Румынии или Польши, чтобы не допустить переход Одессы под контроль России, то он окажется в состоянии войны с Москвой. Макгрегор пояснил, что Кремль не потерпит присутствие НАТО на Западной Украине."У нас закончились боеприпасы, оборудование, и у нас недостаточно обученных войск", — предупредил он.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия России продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240330/nato-1936843225.html
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в мире, россия, одесса, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесса, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
"Как и Крым". В США сделали пугающее предупреждение об Одессе

Макгрегор: Одесса никогда не была частью Украины

CC BY-SA 3.0 / Nata Naval / Будівля залізничного вокзалуЖелезнодорожный вокзал в Одессе
Железнодорожный вокзал в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Nata Naval / Будівля залізничного вокзалу
Железнодорожный вокзал в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Одесса не была украинским городом, и Западу не удастся помешать России в ее освобождении, предположил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Что касается Одессы с самого начала и конфликта было совершенно очевидно, что русские будут продвигаться по тем территориям, которые исторически были российскими и где проживает русскоговорящее население. Одесса никогда не была частью Украины, точно также, как и Крым", — отметил он.
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По мнению полковника, если Запад попытается вмешаться и пересечет границу со стороны Молдавии, Румынии или Польши, чтобы не допустить переход Одессы под контроль России, то он окажется в состоянии войны с Москвой. Макгрегор пояснил, что Кремль не потерпит присутствие НАТО на Западной Украине.
"У нас закончились боеприпасы, оборудование, и у нас недостаточно обученных войск", — предупредил он.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия России продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОдессаУкраинаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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