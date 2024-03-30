https://ria.ru/20240330/mvd-1936887016.html

МВД переобъявило в розыск Ольгу Мисик

МВД переобъявило в розыск Ольгу Мисик - РИА Новости, 30.03.2024

МВД переобъявило в розыск Ольгу Мисик

МВД России переобъявило в розыск находящуюся за границей Ольгу Мисик, заочно арестованную по делу об оправдании терроризма, следует из данных базы розыска... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T23:53

2024-03-30T23:53

2024-03-30T23:53

происшествия

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москва

санкт-петербург

владлен татарский

дарья трепова

новое величие

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. МВД России переобъявило в розыск находящуюся за границей Ольгу Мисик, заочно арестованную по делу об оправдании терроризма, следует из данных базы розыска ведомства. "Ольга Мисик, 17.1.2002. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ведомственной базе. Уголовная статья, по которой она переобъявлена в розыск, не уточняется. Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал осужденную за вандализм Ольгу Мисик по делу о публичном оправдании терроризма из-за ее поста о взрыве в петербургском кафе, унесшем жизнь военкора Владлена Татарского. Как ранее заявлял источник РИА Новости в правоохранительных органах, в отношении Мисик расследуется уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Следствием было предварительно установлено, что девушка находится за границей. Поводом для возбуждения дела стал ее пост в соцсети, который оправдывает теракт, совершенный Дарьей Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов), отмечал источник. Мисик – одна из трех активистов, обливших краской вход в здание Генеральной прокуратуры России в знак протеста против приговора по делу "Нового величия". В мае 2021 года она, а также двое других молодых людей были признаны виновными по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Мисик было назначено 2 года ограничения свободы. МВД РФ в ноябре 2022 года объявило Мисик в розыск без упоминания инкриминируемой ей статьи. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Треповой* статуэтку. Ее осудили за теракт к 27 годам лишения свободы.* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936734154.html

https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html

https://ria.ru/20240328/miftakhov-1936463367.html

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происшествия, россия, москва, санкт-петербург, владлен татарский, дарья трепова, новое величие