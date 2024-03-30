https://ria.ru/20240330/migranty-1936859621.html
Из России выдворят более 400 мигрантов, нарушивших законодательство
Из России выдворят более 400 мигрантов, нарушивших законодательство - РИА Новости, 30.03.2024
Из России выдворят более 400 мигрантов, нарушивших законодательство
Более 400 нарушивших законодательство мигрантов выдворят из Санкт-Петербурга, сообщила объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T18:44
2024-03-30T18:44
2024-03-30T22:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Более 400 нарушивших законодательство мигрантов выдворят из Санкт-Петербурга, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Решения судов: 418 нарушителям назначен штраф с принудительным выдворением из страны, с помещением в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан. — Прим. ред.), — говорится в заявлении.Кроме того, еще 48 человек должны заплатить штраф и покинуть Россию. Речь идет о контролируемом самостоятельном вылете в течение пяти дней с момента вступления постановления в силу, пояснили в пресс-службе.Уточняется, что рассмотрение некоторых дел проходило с участием переводчиков.Всего с 25 по 29 марта в районные суды Петербурга поступило 584 материала об административных правонарушениях по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания". Из них суды изучили 515 дел.
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
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россия, санкт-петербург, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия
Из России выдворят более 400 мигрантов, нарушивших законодательство
Из РФ по решению судов выдворят 418 нарушивших законодательство мигрантов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Более 400 нарушивших законодательство мигрантов выдворят из Санкт-Петербурга, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Решения судов: 418 нарушителям назначен штраф с принудительным выдворением из страны, с помещением в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан. — Прим. ред.), — говорится в заявлении.
Кроме того, еще 48 человек должны заплатить штраф и покинуть Россию. Речь идет о контролируемом самостоятельном вылете в течение пяти дней с момента вступления постановления в силу, пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что рассмотрение некоторых дел проходило с участием переводчиков.
Всего с 25 по 29 марта в районные суды Петербурга поступило 584 материала об административных правонарушениях по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания". Из них суды изучили 515 дел.