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В Таджикистане заявили об оттоке трудовых мигрантов из России после теракта - РИА Новости, 30.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:19 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/migranty-1936840694.html
В Таджикистане заявили об оттоке трудовых мигрантов из России после теракта
В Таджикистане заявили об оттоке трудовых мигрантов из России после теракта - РИА Новости, 30.03.2024
В Таджикистане заявили об оттоке трудовых мигрантов из России после теракта
После теракта в "Крокус сити холле" наблюдается отток трудовых мигрантов из РФ, сообщила РИА Новости заместитель министра труда и занятости Таджикистана Шахноза РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T16:19
2024-03-30T16:19
теракт в "крокус сити холле"
таджикистан
россия
москва
крокус сити холл
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ДУШАНБЕ, 30 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. После теракта в "Крокус сити холле" наблюдается отток трудовых мигрантов из РФ, сообщила РИА Новости заместитель министра труда и занятости Таджикистана Шахноза Нодири. "После теракта наше министерство наблюдает отток трудовых мигрантов из Российской Федерации", - сказала она. Она сообщила также, что поступает много звонков с жалобами от трудовых мигрантов, которые говорят о притеснениях, а некоторые растеряны. Нодири отметила, что также поступают угрозы и оскорбления в адрес московского представительства минтруда Таджикистана по вопросам миграции. "Это и звонки и письма на электронную почту представительства, у нас все это зафиксировано", - сказала замминистра. По ее мнению, это явление – временное, поэтому не надо поддаваться на провокационные публикации, особенно в социальных сетях. Корреспондент РИА Новости побывала в душанбинском международном аэропорту, когда приземлился рейс из московского аэропорта Внуково. Судя по выходящим пассажирам, рейс был полным, а вот улетающих этим рейсом в Москву было гораздо меньше.
https://ria.ru/20240330/tadzhikistan-1936834598.html
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таджикистан, россия, москва, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Таджикистан, Россия, Москва, Крокус Сити Холл
В Таджикистане заявили об оттоке трудовых мигрантов из России после теракта

Минтруд Таджикистана заявил об оттоке трудовых мигрантов из РФ после теракта

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетители многофункционального миграционного центра в Москве
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Посетители многофункционального миграционного центра в Москве. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 30 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. После теракта в "Крокус сити холле" наблюдается отток трудовых мигрантов из РФ, сообщила РИА Новости заместитель министра труда и занятости Таджикистана Шахноза Нодири.
"После теракта наше министерство наблюдает отток трудовых мигрантов из Российской Федерации", - сказала она.
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Она сообщила также, что поступает много звонков с жалобами от трудовых мигрантов, которые говорят о притеснениях, а некоторые растеряны. Нодири отметила, что также поступают угрозы и оскорбления в адрес московского представительства минтруда Таджикистана по вопросам миграции.
"Это и звонки и письма на электронную почту представительства, у нас все это зафиксировано", - сказала замминистра. По ее мнению, это явление – временное, поэтому не надо поддаваться на провокационные публикации, особенно в социальных сетях.
Корреспондент РИА Новости побывала в душанбинском международном аэропорту, когда приземлился рейс из московского аэропорта Внуково. Судя по выходящим пассажирам, рейс был полным, а вот улетающих этим рейсом в Москву было гораздо меньше.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ТаджикистанРоссияМоскваКрокус Сити Холл
 
 
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