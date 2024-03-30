В приморском Артеме зажгли свечи в память о жертвах теракта в "Крокусе"

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Жители приморского Артёма зажгли свечи и принесли цветы к мемориалу воинам-артёмовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости представитель администрации Артёмовского городского округа. "Десятки жителей приносили цветы, зажигали свечи у памятника воинам-артёмовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, когда стало известно о страшной трагедии в подмосковном "Крокус сити холле". Буквально сразу же у памятника организовали мемориал. Практически всю неделю сюда приходили люди. И сегодня, на девятый день со дня трагедии, горожане зажгли свечи, принесли цветы, чтобы почтить память жертв теракта", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что многие артёмовцы приходят и во Дворец культуры угольщиков, где организовали специальный уголок: у плаката с надписью "Помним, скорбим" стоят живые цветы. Горожане приходят сюда почтить память, а также пожелать выздоровления пострадавшим и терпения родственникам погибших. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
россия, украина, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, крокус сити холл, артем, приморский край
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Крокус Сити Холл, Артем, Приморский край
В приморском Артеме зажгли свечи в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Жители Артёма зажгли свечи и принесли цветы в память о погибших в "Крокусе"
Акция памяти жертв теракта в "Крокусе", которая прошла в приморском Артёме
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Жители приморского Артёма зажгли свечи и принесли цветы к мемориалу воинам-артёмовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости представитель администрации Артёмовского городского округа.
"Десятки жителей приносили цветы, зажигали свечи у памятника воинам-артёмовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, когда стало известно о страшной трагедии в подмосковном "Крокус сити холле". Буквально сразу же у памятника организовали мемориал. Практически всю неделю сюда приходили люди. И сегодня, на девятый день со дня трагедии, горожане зажгли свечи, принесли цветы, чтобы почтить память жертв теракта", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что многие артёмовцы приходят и во Дворец культуры угольщиков, где организовали специальный уголок: у плаката с надписью "Помним, скорбим" стоят живые цветы. Горожане приходят сюда почтить память, а также пожелать выздоровления пострадавшим и терпения родственникам погибших.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.