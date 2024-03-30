https://ria.ru/20240330/krokus-1936846294.html

В приморском Артеме зажгли свечи в память о жертвах теракта в "Крокусе"

В приморском Артеме зажгли свечи в память о жертвах теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024

В приморском Артеме зажгли свечи в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Жители приморского Артёма зажгли свечи и принесли цветы к мемориалу воинам-артёмовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в память о жертвах теракта в РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T17:06

2024-03-30T17:06

2024-03-30T17:43

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

крокус сити холл

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Жители приморского Артёма зажгли свечи и принесли цветы к мемориалу воинам-артёмовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости представитель администрации Артёмовского городского округа. "Десятки жителей приносили цветы, зажигали свечи у памятника воинам-артёмовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, когда стало известно о страшной трагедии в подмосковном "Крокус сити холле". Буквально сразу же у памятника организовали мемориал. Практически всю неделю сюда приходили люди. И сегодня, на девятый день со дня трагедии, горожане зажгли свечи, принесли цветы, чтобы почтить память жертв теракта", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что многие артёмовцы приходят и во Дворец культуры угольщиков, где организовали специальный уголок: у плаката с надписью "Помним, скорбим" стоят живые цветы. Горожане приходят сюда почтить память, а также пожелать выздоровления пострадавшим и терпения родственникам погибших. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

россия

украина

брянская область

артем

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, крокус сити холл, артем, приморский край