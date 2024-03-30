https://ria.ru/20240330/krokus-1936834038.html

В Волгограде простились с женщиной, погибшей при теракте в "Крокусе"

В Волгограде простились с женщиной, погибшей при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024

В Волгограде простились с женщиной, погибшей при теракте в "Крокусе"

Прощание с Юлией Чечиной, погибшей при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" проходит в Волгограде, проститься с ней пришли ее родные, близкие, а также... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:57

2024-03-30T15:57

2024-03-30T15:57

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВОЛГОГРАД, 30 мар - РИА Новости. Прощание с Юлией Чечиной, погибшей при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" проходит в Волгограде, проститься с ней пришли ее родные, близкие, а также жители города, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что 59-летняя Чечина приехала на концерт в "Крокус" из Волгограда. Перед началом мероприятия она успела отправить друзьям свою фотографию на фоне афиши с подписью "Жизнь удалась!", после чего перестала выходить на связь. Через два дня, 24 марта, ее нашли среди погибших. В субботу проститься с Чечиной пришли ее брат, племянница, одноклассники, близкие друзья и неравнодушные волгоградцы. "С Юлей мы знакомы с 90-х, когда-то вместе торговали на рынке. Добрая, отзывчивая, всю жизнь пахала. Прекрасно шила. Она очень любила плавать, следила за здоровьем и фигурой", - рассказала РИА Новости подруга погибшей Татьяна Тульская. По ее словам, Чечина окончила архитектурный институт, знала несколько языков, занималась предпринимательством. Она отметила, что своей семьи и детей у Юлии не было, но ее всегда окружали верные друзья. А ещё Чечина была настоящей фанаткой группы "Пикник", не пропускала концерты в Волгограде. "В Москву второй раз поехала на концерт "Пикника". В первые пять минут она писала московской подруге: жизнь удалась, моя мечта сбылась - попала на "Пикник". Но она не попала и ничего не увидела", - добавила Тульская. После церемонии прощания Чечину похоронят на Верхнезареченском кладбище в Волгограде. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240329/kriminal-1936593147.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия