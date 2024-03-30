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РИА Новости нашло возможный криптокошелек-посредник в деле о "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:02 30.03.2024 (обновлено: 16:24 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/koshelek-1936777283.html
РИА Новости нашло возможный криптокошелек-посредник в деле о "Крокусе"
РИА Новости нашло возможный криптокошелек-посредник в деле о "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024
РИА Новости нашло возможный криптокошелек-посредник в деле о "Крокусе"
РИА Новости обнаружило криптокошелек, которым могли пользоваться заказчики и исполнители теракта в "Крокус Сити Холле", через него прошла сумма, равная половине РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T08:02
2024-03-30T16:24
теракт в "крокус сити холле"
технологии
санкт-петербург
россия
крокус
крокус сити холл
исламское государство*
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936790919_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_bdf36bde2dee04464d8d115dc4b4df2f.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. РИА Новости обнаружило криптокошелек, которым могли пользоваться заказчики и исполнители теракта в "Крокус Сити Холле", через него прошла сумма, равная половине той, что обещали террористам за атаку на концертный зал.Адрес криптокошелька был размещен в Telegram-канале, связанном с "Голосом Хорасана" (афганское крыло "Исламского государства"*).Агентство, изучив данные переводов, которые доступны в Сети, выяснило, что адрес кошелька на платформе Tronscan впервые появился 12 марта в посте одного из Telegram-каналов экстремистской направленности, администратор которого — человек с ником Mavlavi_56. Он же ведет и другой Telegram-канал — "Голос Хорасана".На следующий день, 13 марта, кошелек стал активным: в качестве первого перевода туда поступили токены на сумму 2,19 доллара.Как сообщил в среду РИА Новости источник, ныне удаленный канал "Голос Хорасана" использовали для вербовки исполнителей теракта в "Крокусе". В тот же день глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, говоря о другом деле, рассказала, что вербовка террористов, напавших на "Крокус", велась "эмиссарами террористической организации ИГИЛ"* через группу в Telegram, но конкретный канал не назвала.Mavlavi_56, бывший админом канала "Голос Хорасана", в другом своем Telegram-канале три раза до совершения теракта (18 марта и дважды 20 марта) разместил пост с заголовком "СБОР средств на помощь пленным семьям и детям — Муджахидов — Мухаджиров" (орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.) с указанием адреса того самого кошелька на платформе Tronscan.Аналогичная запись размещена под фотографией в аккаунте того же человека в Instagram**. После 20 марта сбор средств не объявлялся.В день теракта (22 марта) в 17:24 смк в упомянутом выше Telegram-канале появились ссылка на проповедь "Голоса Хорасана" и под ней небольшая фотография боевика с закрытым лицом и пулеметом на плече. В кошельке на платформе Tronscan в тот же день наблюдался пик активности: туда приходили и практически сразу уходили токены. Всего было по четыре поступления и отправления средств: 325, 550, 550 и 1100 долларов.Если сложить все четыре перевода, то получается 2525 долларов, или около 232 тысяч рублей (при нынешнем курсе около 92 рублей). Обвиняемый Фаридун Шамсиддин после задержания говорил, что за теракт обещали полмиллиона и что перевели на карту как раз около половины. После дня атаки операции с этим криптокошельком не осуществлялись.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.Басманный суд арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240329/krokus-1936727649.html
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технологии, санкт-петербург, россия, крокус, крокус сити холл, исламское государство*, михаил мурашко, владимир путин, сша, александр бортников
Теракт в "Крокус Сити Холле", Технологии, Санкт-Петербург, Россия, Крокус, Крокус Сити Холл, Исламское государство*, Михаил Мурашко, Владимир Путин, США, Александр Бортников
РИА Новости нашло возможный криптокошелек-посредник в деле о "Крокусе"

РИА Новости нашло возможный криптокошелек-посредник в деле о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. РИА Новости обнаружило криптокошелек, которым могли пользоваться заказчики и исполнители теракта в "Крокус Сити Холле", через него прошла сумма, равная половине той, что обещали террористам за атаку на концертный зал.
Адрес криптокошелька был размещен в Telegram-канале, связанном с "Голосом Хорасана" (афганское крыло "Исламского государства"*).
© РИА НовостиВероятный криптокошелек-посредник в теракте в "Крокусе"
Вероятный криптокошелек-посредник в теракте в Крокусе
Вероятный криптокошелек-посредник в теракте в "Крокусе"
© РИА Новости
1 из 2
© РИА НовостиВероятный криптокошелек-посредник в теракте в "Крокусе"
Вероятный криптокошелек-посредник в теракте в Крокусе
Вероятный криптокошелек-посредник в теракте в "Крокусе"
© РИА Новости
2 из 2
Вероятный криптокошелек-посредник в теракте в "Крокусе"
© РИА Новости
1 из 2
Вероятный криптокошелек-посредник в теракте в "Крокусе"
© РИА Новости
2 из 2
Агентство, изучив данные переводов, которые доступны в Сети, выяснило, что адрес кошелька на платформе Tronscan впервые появился 12 марта в посте одного из Telegram-каналов экстремистской направленности, администратор которого — человек с ником Mavlavi_56. Он же ведет и другой Telegram-канал — "Голос Хорасана".
На следующий день, 13 марта, кошелек стал активным: в качестве первого перевода туда поступили токены на сумму 2,19 доллара.
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Как сообщил в среду РИА Новости источник, ныне удаленный канал "Голос Хорасана" использовали для вербовки исполнителей теракта в "Крокусе". В тот же день глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, говоря о другом деле, рассказала, что вербовка террористов, напавших на "Крокус", велась "эмиссарами террористической организации ИГИЛ"* через группу в Telegram, но конкретный канал не назвала.
Mavlavi_56, бывший админом канала "Голос Хорасана", в другом своем Telegram-канале три раза до совершения теракта (18 марта и дважды 20 марта) разместил пост с заголовком "СБОР средств на помощь пленным семьям и детям — Муджахидов — Мухаджиров" (орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.) с указанием адреса того самого кошелька на платформе Tronscan.
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Аналогичная запись размещена под фотографией в аккаунте того же человека в Instagram**. После 20 марта сбор средств не объявлялся.
В день теракта (22 марта) в 17:24 смк в упомянутом выше Telegram-канале появились ссылка на проповедь "Голоса Хорасана" и под ней небольшая фотография боевика с закрытым лицом и пулеметом на плече. В кошельке на платформе Tronscan в тот же день наблюдался пик активности: туда приходили и практически сразу уходили токены. Всего было по четыре поступления и отправления средств: 325, 550, 550 и 1100 долларов.
Если сложить все четыре перевода, то получается 2525 долларов, или около 232 тысяч рублей (при нынешнем курсе около 92 рублей). Обвиняемый Фаридун Шамсиддин после задержания говорил, что за теракт обещали полмиллиона и что перевели на карту как раз около половины. После дня атаки операции с этим криптокошельком не осуществлялись.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"

Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.
Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.
Басманный суд арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ТехнологииСанкт-ПетербургРоссияКрокусКрокус Сити ХоллИсламское государство*Михаил МурашкоВладимир ПутинСШААлександр Бортников
 
 
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