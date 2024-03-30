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"Прямо в Киев". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Прямо в Киев". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 30.03.2024
"Прямо в Киев". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Российские войска могут дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ не смогут этому противостоять, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T16:00
2024-03-30T16:00
2024-03-30T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
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сергей шойгу
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские войска могут дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ не смогут этому противостоять, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Русские продвигаются все ближе и ближе. В конце концов они могут принять решение и пересечь реку. Я подозреваю, что дальше они разберутся с Одессой, и если это потребуется, то дальше они пойдут прямо в Киев", — предположил он.По мнению полковника, украинские войска фактически потерпели поражение в конфликте несколько месяцев назад. При этом Макгрегор назвал абсурдными мысли о том, что Запад должен каким-то образом предотвратить продвижение российской армии."Мы могли остановить это, как нам известно, еще в конце марта — начале апреля (2022 года. — Прим. ред.), заключив соглашение, поспособствовав его подписанию и тем самым положив конец катастрофе. Мы сделали все, чтобы она продолжалась, и сделали только хуже", — резюмировал бывший военный.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия России продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240329/zombi-1936375564.html
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в мире, киев, одесса, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Одесса, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Прямо в Киев". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Макгрегор: ВСУ проигрывают и не смогут остановить наступление России на Киев