https://ria.ru/20240330/kiev-1936837181.html

"Прямо в Киев". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

"Прямо в Киев". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 30.03.2024

"Прямо в Киев". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Российские войска могут дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ не смогут этому противостоять, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T16:00

2024-03-30T16:00

2024-03-30T17:00

специальная военная операция на украине

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россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские войска могут дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ не смогут этому противостоять, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Русские продвигаются все ближе и ближе. В конце концов они могут принять решение и пересечь реку. Я подозреваю, что дальше они разберутся с Одессой, и если это потребуется, то дальше они пойдут прямо в Киев", — предположил он.По мнению полковника, украинские войска фактически потерпели поражение в конфликте несколько месяцев назад. При этом Макгрегор назвал абсурдными мысли о том, что Запад должен каким-то образом предотвратить продвижение российской армии."Мы могли остановить это, как нам известно, еще в конце марта — начале апреля (2022 года. — Прим. ред.), заключив соглашение, поспособствовав его подписанию и тем самым положив конец катастрофе. Мы сделали все, чтобы она продолжалась, и сделали только хуже", — резюмировал бывший военный.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия России продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240329/zombi-1936375564.html

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936832949.html

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в мире, киев, одесса, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны сша