Рейтинг@Mail.ru
"Прямо в Киев". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 30.03.2024 (обновлено: 17:00 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/kiev-1936837181.html
"Прямо в Киев". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Прямо в Киев". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 30.03.2024
"Прямо в Киев". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Российские войска могут дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ не смогут этому противостоять, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T16:00
2024-03-30T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
одесса
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924407083_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_bb489df988a2751fdd36a3e7614a0c1b.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские войска могут дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ не смогут этому противостоять, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Русские продвигаются все ближе и ближе. В конце концов они могут принять решение и пересечь реку. Я подозреваю, что дальше они разберутся с Одессой, и если это потребуется, то дальше они пойдут прямо в Киев", — предположил он.По мнению полковника, украинские войска фактически потерпели поражение в конфликте несколько месяцев назад. При этом Макгрегор назвал абсурдными мысли о том, что Запад должен каким-то образом предотвратить продвижение российской армии."Мы могли остановить это, как нам известно, еще в конце марта — начале апреля (2022 года. — Прим. ред.), заключив соглашение, поспособствовав его подписанию и тем самым положив конец катастрофе. Мы сделали все, чтобы она продолжалась, и сделали только хуже", — резюмировал бывший военный.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия России продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240329/zombi-1936375564.html
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936832949.html
киев
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924407083_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_711d74f681f1345435cf6ee55e96f2c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, одесса, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Одесса, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Прямо в Киев". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Макгрегор: ВСУ проигрывают и не смогут остановить наступление России на Киев

© AP Photo / Felipe DanaПрохожие в центре Киева
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Прохожие в центре Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские войска могут дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ не смогут этому противостоять, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Русские продвигаются все ближе и ближе. В конце концов они могут принять решение и пересечь реку. Я подозреваю, что дальше они разберутся с Одессой, и если это потребуется, то дальше они пойдут прямо в Киев", — предположил он.
Военнослужащие химического батальона армии США - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Последствия необратимы. Почему у границ России появилась организация-зомби
Вчера, 08:00
По мнению полковника, украинские войска фактически потерпели поражение в конфликте несколько месяцев назад. При этом Макгрегор назвал абсурдными мысли о том, что Запад должен каким-то образом предотвратить продвижение российской армии.
"Мы могли остановить это, как нам известно, еще в конце марта — начале апреля (2022 года. — Прим. ред.), заключив соглашение, поспособствовав его подписанию и тем самым положив конец катастрофе. Мы сделали все, чтобы она продолжалась, и сделали только хуже", — резюмировал бывший военный.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия России продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
"Это абсурд": на Западе испугались опасного шага на Украине
15:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевОдессаРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала