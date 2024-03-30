https://ria.ru/20240330/katoliki-1936726782.html
Католики в пасхальные дни молятся о погибших в "Крокусе", заявил священник
Католики в пасхальные дни молятся о погибших в "Крокусе", заявил священник - РИА Новости, 30.03.2024
Католики в пасхальные дни молятся о погибших в "Крокусе", заявил священник
На девятый день после трагедии в “Крокус Сити Холле”, когда у католиков в 2024 году отмечается Великая суббота, в католицизме не принято особо поминать... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T07:00
2024-03-30T07:00
2024-03-30T07:00
религия
иисус христос
крокус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604063765_0:0:1058:595_1920x0_80_0_0_aa9173d9c3f9c63b46a5b3c1ac3a205e.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На девятый день после трагедии в “Крокус Сити Холле”, когда у католиков в 2024 году отмечается Великая суббота, в католицизме не принято особо поминать погибших, но празднующие Пасху верующие не могут не молиться об упокоении жертв теракта, сказал РИА Новости генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Католики в 2024 году отметят праздник Воскресения Христова 31 марта. Накануне отмечается последний день Пасхального триденствия – Великая суббота, посвященная воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествию в ад Иисуса Христа.“В латинской традиции не принято поминать умерших на девятый и сороковой день, мы делаем это через неделю, месяц и год после смерти. Однако нет никаких сомнений, что все верующие люди, которые будут в эти дни праздновать Пасху, не могут не помолиться об упокоении жертв страшного террористического акта в Москве и об избавлении нашей страны и всего мира от повторения подобных трагедий”, – сказал Горбунов РИА Новости.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936720024.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604063765_21:0:1058:778_1920x0_80_0_0_1c188c72384f6e3c9fc25ec472b99db8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иисус христос, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), религия
Религия, Иисус Христос, Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Религия
Католики в пасхальные дни молятся о погибших в "Крокусе", заявил священник
Священник Горбунов: католики не могут не молиться о погибших в "Крокусе"