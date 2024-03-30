https://ria.ru/20240330/katoliki-1936726782.html

Католики в пасхальные дни молятся о погибших в "Крокусе", заявил священник

Католики в пасхальные дни молятся о погибших в "Крокусе", заявил священник - РИА Новости, 30.03.2024

Католики в пасхальные дни молятся о погибших в "Крокусе", заявил священник

На девятый день после трагедии в “Крокус Сити Холле”, когда у католиков в 2024 году отмечается Великая суббота, в католицизме не принято особо поминать... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T07:00

2024-03-30T07:00

2024-03-30T07:00

религия

иисус христос

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

религия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На девятый день после трагедии в “Крокус Сити Холле”, когда у католиков в 2024 году отмечается Великая суббота, в католицизме не принято особо поминать погибших, но празднующие Пасху верующие не могут не молиться об упокоении жертв теракта, сказал РИА Новости генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Католики в 2024 году отметят праздник Воскресения Христова 31 марта. Накануне отмечается последний день Пасхального триденствия – Великая суббота, посвященная воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествию в ад Иисуса Христа.“В латинской традиции не принято поминать умерших на девятый и сороковой день, мы делаем это через неделю, месяц и год после смерти. Однако нет никаких сомнений, что все верующие люди, которые будут в эти дни праздновать Пасху, не могут не помолиться об упокоении жертв страшного террористического акта в Москве и об избавлении нашей страны и всего мира от повторения подобных трагедий”, – сказал Горбунов РИА Новости.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936720024.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), религия