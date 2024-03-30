https://ria.ru/20240330/del_kampo-1934931249.html

Хуан дель Кампо: туристов из России привлекает серфинг в Перу

Хуан дель Кампо: туристов из России привлекает серфинг в Перу - РИА Новости, 30.03.2024

Хуан дель Кампо: туристов из России привлекает серфинг в Перу

Новый морской маршрут между Перу и Китаем после открытия порта Чанкай может предоставить в будущем возможности для российских и перуанских экспортеров, сообщил... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T10:00

2024-03-30T10:00

2024-03-30T10:00

интервью

перу

россия

китай

объединенные кондитеры

хуан дель кампо

евразийский экономический союз

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Новый морской маршрут между Перу и Китаем после открытия порта Чанкай может предоставить в будущем возможности для российских и перуанских экспортеров, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес. В эксклюзивном интервью специальному корреспонденту агентства Александре Дибижевой дипломат рассказал о перспективах запуска прямых авиарейсов между странами, намерении российского холдинга "Объединенные кондитеры" закупать перуанское какао и интересе российских туристов к серфингу на тихоокеанском побережье Перу.– Господин посол, когда мы общались с вами в последний раз, два года назад, вы сказали, что перуанские предприниматели намерены воспользоваться возможностью разместить свою продукцию на российском рынке в условиях, когда западные компании уходят из России. Как бы вы сейчас оценили итоги этой работы? Много ли компаний из Перу пришли на российский рынок, какие области стали наиболее востребованными?– Я бы хотел отметить, что торговля между нами странами отличается высоким уровнем взаимодействия, и у нее очень большой потенциал. Конечно, на тенденцию к росту товарооборота или наши возможности торговли сильно влияют проблемы с логистикой и платежами для компаний-экспортеров. Именно поэтому сейчас у нас нет высокой торговой динамики. Мы видим, как это сказывается на нашем торговом балансе. Я приведу пример: в 2021 году объем товарооборота между Россией и Перу был 837 миллионов долларов США, это был рекорд. Из них 195 миллионов долларов пришлось на экспорт продуктов из Перу, остальное – на российские товары. Но в 2023 году эта цифра уменьшилась по меньшей мере на половину, товарооборот за этот период – 403 миллиона долларов, 72 миллиона из них приходится на экспорт товаров из Перу. Это такие продукты как фрукты, рыба, морепродукты, кофе, какао, натуральные красители. Многие перуанские компании продолжают делать ставку на Россию, в первую очередь, экспортеры сельхозпродукции, которые всегда приезжают на выставки в Москву в последние годы.– Вы отметили проблему с логистикой, с платежами. Какие решения этого вы видите сейчас?– На этот вопрос сейчас сложно ответить. Это касается многих стран Латинской Америки.– Но вы знаете, что Россия сейчас активно развивает идею об использовании национальных валют в торговле с другими странами. Что думают об этом в Перу?– Я знаю, что такие предложения есть. Но для Перу этот вопрос не стоит на повестке дня.– Собирается ли Перу задействовать в своей торговле с Россией маршрут через Тихий океан, чтобы избежать проблем с логистикой? Обсуждается ли вообще такая возможность?– Это очень интересный вопрос. В настоящий момент в Перу строится огромный морской порт. Это порт Чанкай, объем инвестиций в него составляет три с лишним миллиарда долларов, это средства китайской компании COSCO и перуанской Volcan. Этот порт будет запущен в работу в ноябре нынешнего года, и он станет третьим по величине портом в нашем полушарии. Остальные два находятся у берегов Северной Америки. Когда я говорю о крупном порте, я имею в виду, что он может принимать очень большие корабли, как например Post Panamax, которые перевозят до 18 тысяч контейнеров. Этот порт не только позволит сократить время транспортировки грузов между Перу, Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона на 10-12 дней, но это также и часть стратегии для позиционирования Перу в качестве портового и логистического хаба Латинской Америки, перенаправляя грузы из соседних стран в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Если мы примем во внимание Владивосток или Камчатку, мы можем сделать вывод о том, что этот новый маршрут открывает возможности для перуанских и российских экспортеров, которые хотели бы размещать свои продукты в этих странах с меньшими логистическими проблемами. Без сомнения, эта тема напрямую относится к предпринимателям обеих стран, заинтересованных в этом маршруте, изначальный пункт которого – это порты Китая.– То есть, у вас нет информации о том, ведут ли переговоры предприниматели из России и Перу на эту тему?– Я думаю, что как только порт будет достроен и введен в эксплуатацию, туда начнут приходить корабли с грузами из Китая, а затем отправляться обратно в Китай. Когда процесс будет запущен, предприниматели решат, как и когда приходят грузы, и поняв, что расходы меньше, и что логистика не такая сложная, примут решение о том, надо ли им расширять эту практику на другие страны региона. Это очень просто. Мы открытые страны, я не вижу, в чем тут может быть проблема договориться.– Если я правильно понимаю, сейчас Перу все экспортирует в Россию через Европу?– Да, большую часть. Я не исключаю, что есть товары, которые поступают в Россию из Перу через Китай. Но как я говорю, это занимает очень много времени сейчас, а с открытием порта оно сократится на 12 дней. Это многое облегчит. Средняя продолжительность транспортировки товаров из Перу в Азию – 32 дня. А с открытием этого порта время составит 20 дней. Корабль будет идти напрямую. Это открывает возможности для компаний и экспортеров из всего Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе из России.– Я бы хотела затронуть также тему продуктов, которые Перу поставляет в Россию. Не собирается ли Перу поставлять бананы в Россию, учитывая часто возникающие проблемы с импортом этого продукта из Эквадора?– Мы делаем ставку на экспорт как на важный инструмент развития и хотим поставлять продукты в разные страны. Мы экспортируем 4 810 продуктов, не в Россию, а в целом по миру, и в десяти из них мы являемся крупнейшими поставщиками в мире, в частности в секторе агропродукции. Например, мы – крупнейший экспортер голубики, винограда. Занимаем второе место по экспорту авокадо, имбиря, артишоков. Что касается бананов, этот продукт был на десятом месте в нашей экспортной корзине, в 2022 году доходы от его экспорта составили 137 миллионов долларов. Но это не такой большой объем экспорта. Если мы сравним эту цифру с доходами от экспорта голубики, это один миллиард 800 миллионов, то разница огромная. Сейчас расходы на транспортировку бананов в Европу очень сильно выросли, и время доставки до России выросло на 20 дней. Поэтому поскольку мы не поставляем бананы в таких объемах как другие наши продукты, и у нас нет таких доходов, это просто невыгодно для нас. Мы не можем тут соперничать с Эквадором, у них есть соответствующая инфраструктура, они все знают об этом.С какао, например, дело обстоит иначе. Перу заинтересована в увеличении экспорта этого продукта на российский рынок. Один из главных кондитерских холдингов Восточной Европы и лидер российского рынка "Объединенные кондитеры" намерен приобрести 6 800 тонн какао у десяти компаний в регионах Сан Мартин и Мадре де Дьос. Покупка должна произойти в 2024 году. Все это происходит в момент, когда цены на какао находятся на очень высоком уровне на фондовой бирже Нью-Йорка. Российская компания действует безо всяких посредников и покупает какао напрямую у производителей.– Кофе очень популярен в России, особенно в крупных городах. Основные импортеры кофе – это Вьетнам, Бразилия, Индонезия. Планирует ли Перу тоже зайти на российский рынок кофе? Ведутся ли уже соответствующие переговоры?– Перу находится в числе главных десяти экспортеров кофе в мире, и мы первый экспортер в мире именно органического кофе. Этот кофе получает премии на различных международных выставках и конкурсах. Ежегодно доходы от экспорта кофе составляют порядка миллиарда долларов. Перу уже давно поставляет кофе в Россию, но мы бы хотели превратить российский рынок в один из главных импортеров нашего кофе. Для этого посольство Перу планирует организовать в мае мероприятие по продвижении перуанского кофе в Москве, чтобы привлечь новых российских предпринимателей, заинтересованных в приобретении нашего кофе. Мы считаем, что у кофе из Перу есть большой потенциал в России.– Говоря о предпринимателях из Перу, кто-то из них собирается приехать на ПМЭФ в этом году?– У меня пока нет такой информации.– Какие области в Перу интересны в первую очередь российским инвесторам?– Я думаю, что есть недостаток знаний друг о друге, как со стороны предпринимателей из России, так и со стороны Перу. Я не могу сказать, что есть какие-то приоритетные области. Перу может многое предложить, у страны большой потенциал. Часть нашей работы состоит в том, чтобы представить российским предпринимателям наш портфель инвестиционных проектов, но мы пока не видим к нему особого интереса. В экономических отношениях между двумя странами мы видим больший упор на торговлю.– Вы ранее говорили о том, что Перу старается достичь ряда соглашений с ЕАЭС. Есть ли какой-то прогресс в этом направлении? Как именно Перу хочет развивать сотрудничество с этим объединением?– Мы всегда с интересом наблюдали за развитием ЕАЭС и тем рынком, который он представляет. Мы ожидаем, что в какой-то момент мы сможем продолжить переговоры о подписании соглашения о свободной торговле. Сейчас пока мы не видим возможности для этого.– Когда-то давно обсуждалась идея строительства АЭС в Перу при участии "Росатома". Сейчас эта идея все еще актуальна?– У нас есть Центр ядерных исследований, он заработал в 1988 году, у нас есть ядерный реактор. Но строительство атомной электростанции сейчас не стоит на повестке. Причем это касается не только сотрудничества с Россией, но и в целом, с остальными странами. Возможно, такая идея была десять лет назад, но надо быть реалистами: стоимость такой станции, всей инфраструктуры слишком высокая.– В ряде стран Латинской Америки уже можно пользоваться картами российской системы "Мир", а обсуждается ли ее запуск в Перу?– Нет, эта тема не обсуждается и не стоит на повестке дня.– Вы говорили ранее о возможности прямых авиарейсов между Москвой и Лимой. Насколько это возможно реализовать в ближайшем будущем?– В конце 2021 года две российские авиалинии были очень сильно заинтересованы в запуске рейсов по маршруту Москва-Лима и еще одному – через Доминиканскую республику в Перу. Но эта идея не была реализована, не из-за позиции Перу, потому что с нашей стороны было много энтузиазма по этой теме, а из-за проблем с логистикой, которые возникли в результате введенных санкций и влияют на передвижение самолетов. Это единственная причина, по которой эта идея не была реализована. Но я хочу подчеркнуть, что несмотря на возникшие проблемы с логистикой, число российских туристов, которые едут в Перу, возвращается к уровню, который был до пандемии. Я приведу несколько цифр. В 2019 году наблюдалась тенденция к росту числа туристов из России, и мы достигли рекорда тогда – нашу страну посетили 10 816 туристов из РФ. В 2020 году, в разгар пандемии, это число сократилось до 2 888. В 2021 году был небольшой подъем, и эта цифра выросла до более чем трех тысяч человек, а в 2022 году было уже 5 242 туристов. В 2023 году рост продолжился, 7 102 российских туриста приехали в Перу. Если такая тенденция будет сохраняться, то вполне возможно, что в 2024 году мы вернемся к уровню 2019 года и сохраним тенденцию к росту. Конечно, стоит отметить, что отсутствие визового режима между нашими странами облегчает этот процесс.– А какие места в Перу наиболее популярны среди российских туристов?– Я думаю, что российским туристам так же, как и европейским интересны в первую очередь исторические места, такие как Куско, которая была столицей Империи Инков. Рядом находится Мачу-Пикчу. Также многим нравится ездить в Арекипу. Но мы наблюдаем рост интереса к Лиме, потому что этот город привлекает своими гастрономическими изысками. Без всякого преувеличения можно сказать, что Лима – это гастрономическая столица Южной Америки. Согласно последнему рейтингу "50 лучших ресторанов мира" первое место занял ресторан из Перу. Еще три ресторана из Перу находятся в этом списке. Ни одна страна не занимает столько мест в рейтинге. Гастрономия стала феноменом, который привлекает многих туристов. Теперь в среднем турист проводит в Лиме пять-шесть дней, хотя раньше оставался не больше двух-трех дней. Также на протяжении нескольких лет группы туристов из России приезжают в Перу для занятий серфингом. В Перу, чья береговая линия составляет более трех тысяч километров, очень большой потенциал для развития серфинга, наша страна является одним из главных направлений в мире для этого вида спорта. У нас очень много чемпионов по серфингу.– Но, а все-таки, если число российских туристов растет, то можно ли говорить о запуске прямых авиарейсов между нашими странами?– Это зависит от компаний, а не от правительств, которые отвечают за предоставление соответствующих разрешений и условий. Надо будет посмотреть, целесообразно ли это в настоящее время для российских авиакомпаний, и смогут ли они выполнять эти рейсы без особых трудностей.– Недавно в Москве проводились "Дни культуры Перу" в Библиотеке иностранной литературы. Планируются ли еще какие-то культурные мероприятия в России? Возможно, кинофестиваль или выступление группы?– Посольство Перу ведет очень активную культурную работу в Москве. В прошлом году мы принимали участие в Фестивале кино Латинской Америки тут, мы даже привезли специально режиссера из Перу, чтобы он смог представить свой фильм "Страсть Хавьера". В ноябре мы провели Дни гастрономии и кухни Перу. Также мы провели в этом году выставку "Странствующий бык из Пукары" во Всероссийском музее декоративного искусства. Мы начнем подготовку павильона Перу для парка-музея "ЭТНОМИР". Также мы сейчас ищем дату для проведения Фестиваля кино Перу.Также мы примем участие в фестивале культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна, который начнется 20 июля. Также с 17 по 19 мая мы проведем флешмоб, посвященный Перу, в Парке Горького. Мы будем участвовать в фестивале в Санкт-Петербурге 25 октября. Наша главная цель – это установить памятник перуанскому поэту Сесару Вальехо, который посетил Советский союз и написал два произведения о своих впечатлениях. У нас есть бюджет, есть исполнитель, в координации с властями мы нашли парк для его установки. В настоящее время мы ожидаем представления технической документации и получения одобрения властей. Мы бы хотели установить этот памятник в конце года.

https://ria.ru/20240213/rossiya-1927114559.html

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https://ria.ru/20240215/kakao-1927471522.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933888847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, перу, россия, китай, объединенные кондитеры , хуан дель кампо, евразийский экономический союз