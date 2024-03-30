https://ria.ru/20240330/boeviki-1936884672.html

Симоньян нашла доказательства присутствия украинских военных в РДК*

Симоньян нашла доказательства присутствия украинских военных в РДК* - РИА Новости, 31.03.2024

Симоньян нашла доказательства присутствия украинских военных в РДК*

В рядах РДК* присутствуют украинские кадровые военные, заявила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в посте в... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-30T23:02

2024-03-30T23:02

2024-03-31T00:50

россия

белгородская область

курская область

маргарита симоньян

сергей шойгу

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В рядах РДК* присутствуют украинские кадровые военные, заявила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в посте в Telegram-канале, сопроводив его снятым боевиками видео."Еще кое-что из рубрики "Крайне интересное" оказалось у меня. Вот такой вот "Русский добровольческий корпус"* — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными. Съемка сделана накануне атаки на Козинку (в Белгородской области. — Прим. ред.)", — написала она.Как уточнила медиаменеджер, это запись с камеры, которую подобрал российский военный.На опубликованных кадрах члены ячейки РДК с желтыми повязками на рукавах, означающих принадлежность к ВСУ, разговаривают на украинском языке. На первом видео боевики стоят в лесу, а на втором — едут в машине.На минувшей неделе Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет наказывать предателей без срока давности, где бы они ни находились.За день до этого глава государства также прокомментировал попытки диверсий организации "Русский добровольческий корпус" на российской территории. Он сравнил ДРГ с армией Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны.По словам президента, сейчас существуют четыре такие группы, их общая численность составляет около 2,5 тысячи человек. Как указал Путин, всего во время безуспешных атак киевский режим использовал 1500 боевиков, потери противника составили около 800 человек.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240320/podolyak-1934364001.html

https://ria.ru/20240330/naemniki-1936883209.html

https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html

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россия, белгородская область, курская область, маргарита симоньян, сергей шойгу, вооруженные силы украины