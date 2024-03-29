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Лавров прокомментировал попытки ЕС запретить импорт зерна с Украины - РИА Новости, 29.03.2024
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01:07 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/zerno-1936508306.html
Лавров прокомментировал попытки ЕС запретить импорт зерна с Украины
Лавров прокомментировал попытки ЕС запретить импорт зерна с Украины - РИА Новости, 29.03.2024
Лавров прокомментировал попытки ЕС запретить импорт зерна с Украины
Запретить дестабилизирующие рынок ЕС поставки зерна с Украины сложно, поскольку украинские плодородные земли в значительной степени принадлежат компаниям из... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T01:07
2024-03-29T01:07
украина
венгрия
сергей лавров
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Запретить дестабилизирующие рынок ЕС поставки зерна с Украины сложно, поскольку украинские плодородные земли в значительной степени принадлежат компаниям из США, и само зерно тоже американское, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Всем известно, что три крупнейшие американские компании скупили львиную долю плодородных земель Украины. Сейчас идет достаточно острая перепалка внутри ЕС. Когда некоторые страны, производители продовольствия, требуют запретить демпинг украинского зерна в Евросоюз, надо помнить, что это американское зерно. Как ты запретишь хозяину продавать товар, который был взят в пользование и который должен приносить какую-то прибыль?" - сказал Лавров в интервью "Известиям". ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936505476.html
https://ria.ru/20240319/zerno-1934148698.html
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украина, венгрия, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, сша
Украина, Венгрия, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, США
Лавров прокомментировал попытки ЕС запретить импорт зерна с Украины

Лавров: сложно запретить демпинг зерна с Украины в ЕС, когда оно американское

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПеревалка зерна
Перевалка зерна - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Перевалка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Запретить дестабилизирующие рынок ЕС поставки зерна с Украины сложно, поскольку украинские плодородные земли в значительной степени принадлежат компаниям из США, и само зерно тоже американское, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Всем известно, что три крупнейшие американские компании скупили львиную долю плодородных земель Украины. Сейчас идет достаточно острая перепалка внутри ЕС. Когда некоторые страны, производители продовольствия, требуют запретить демпинг украинского зерна в Евросоюз, надо помнить, что это американское зерно. Как ты запретишь хозяину продавать товар, который был взят в пользование и который должен приносить какую-то прибыль?" - сказал Лавров в интервью "Известиям".
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ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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УкраинаВенгрияСергей ЛавровУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииСША
 
 
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