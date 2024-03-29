https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936761214.html

США недовольны атаками ВСУ на объекты энергетики в России, заявил Зеленский

США недовольны атаками ВСУ на объекты энергетики в России, заявил Зеленский - РИА Новости, 30.03.2024

США недовольны атаками ВСУ на объекты энергетики в России, заявил Зеленский

США недовольны ударами Украины по российским объектам энергетики, признал Владимир Зеленский. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-29T23:59

2024-03-29T23:59

2024-03-30T00:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США недовольны ударами Украины по российским объектам энергетики, признал Владимир Зеленский. Ранее помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, комментируя атаки киевских беспилотников на российские объекты энергетики заявил, что США не поощряют украинские удары по России. "Реакция США на это не была положительной... Мы использовали свои беспилотники. Никто не может сказать нам, что этого делать нельзя", - сказал Зеленский в интервью обозревателю американской газеты Washington Post Дэвиду Игнейшесу. Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники ранее писала, что США призвали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть. Украинские БПЛА с начала месяца атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, валентина матвиенко, совет федерации рф, вооруженные силы украины, сша