https://ria.ru/20240329/zaderzhanie-1936625620.html

Источник сообщил подробности операции в Таджикистане по делу о "Крокусе"

Источник сообщил подробности операции в Таджикистане по делу о "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

Источник сообщил подробности операции в Таджикистане по делу о "Крокусе"

Спецслужбы Таджикистана при проведении следственных мероприятий и задержаний по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье взаимодействуют с российскими РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:24

2024-03-29T13:24

2024-03-29T13:59

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

таджикистан

крокус сити холл

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ДУШАНБЕ, 29 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Спецслужбы Таджикистана при проведении следственных мероприятий и задержаний по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье взаимодействуют с российскими силовиками, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах Таджикистана.По его словам, всего задержаны девять жителей пригорода Душанбе - за связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле", а также за связи с террористической организацией ИГ* ("Исламское государство"*)."Эти девять подозреваемых были задержаны сотрудниками Госкомитета нацбезопасности в ходе совместных следственных мероприятий с российскими коллегами, находящимися в Душанбе", - сказал собеседник агентства.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах Таджикистана сообщил о проведении в Душанбе следственных мероприятий с родственниками подозреваемых в совершении теракта в "Крокусе", они граждане Таджикистана. По его данным, все обвиняемые проживали до отъезда в Россию недалеко от Душанбе - в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, таджикистан, крокус сити холл