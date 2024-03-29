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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:18 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/vzryvy-1936509287.html
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 29.03.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске
Повторные взрывы прогремели в городе Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T01:18
2024-03-29T01:18
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в городе Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". В ночь на пятницу украинское министерство цифровой трансформации сообщило о воздушной тревоге в ряде областей Украины в центральной, юго-восточной и северной части страны. Позже издание "Страна" сообщило о взрывах в Киевской области, а также в городах Павлограде, Каменском, Днепропетровске и в Черкассах. "В Днепре (Днепропетровске) слышны повторные взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. На данный момент тревога звучит в 11 регионах Украины, в том числе и в Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936498859.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Днепропетровске

"Общественное": в Днепропетровске повторно произошли взрывы на фоне тревоги

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкДнепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в городе Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В ночь на пятницу украинское министерство цифровой трансформации сообщило о воздушной тревоге в ряде областей Украины в центральной, юго-восточной и северной части страны. Позже издание "Страна" сообщило о взрывах в Киевской области, а также в городах Павлограде, Каменском, Днепропетровске и в Черкассах.
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Днепре (Днепропетровске) слышны повторные взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.
На данный момент тревога звучит в 11 регионах Украины, в том числе и в Днепропетровской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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