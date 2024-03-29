В Днепропетровской области произошли взрывы, пишут СМИ
"Страна.ua": в Павлограде и Каменском Днепропетровской области произошли взрывы
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городах Павлоград и Каменском Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
В ночь на пятницу украинское министерство цифровой трансформации сообщило о воздушной тревоги в ряде областей Украины в центральной, юго-восточной и северной части страны. Позже издание "Страна" сообщило о взрывах в Киевской области.
"Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области и работе ПВО в Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Также издание сообщает о взрывах в Каменском.
В свою очередь, Киевская областная военная администрация подтвердила работу ПВО в регионе. "В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте... Оставайтесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги", - призвала население администрация в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18