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В Днепропетровской области произошли взрывы, пишут СМИ

В Днепропетровской области произошли взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2024

В Днепропетровской области произошли взрывы, пишут СМИ

Взрывы прозвучали в городах Павлоград и Каменском Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T00:15

2024-03-29T00:15

2024-03-29T01:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городах Павлоград и Каменском Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".В ночь на пятницу украинское министерство цифровой трансформации сообщило о воздушной тревоги в ряде областей Украины в центральной, юго-восточной и северной части страны. Позже издание "Страна" сообщило о взрывах в Киевской области."Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области и работе ПВО в Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Также издание сообщает о взрывах в Каменском.В свою очередь, Киевская областная военная администрация подтвердила работу ПВО в регионе. "В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте... Оставайтесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги", - призвала население администрация в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936498859.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

павлоград

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в мире, днепропетровская область, павлоград, украина, вооруженные силы украины