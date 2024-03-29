Лезгинка, навруз и парфюмерный бар: на ВДНХ вновь удивили зрителей

На интерактивном концерте творческого коллектива "БАРТ" из Чечни зрители не только наслаждались костюмами и выступлением артистов, но и принимали в действе активное участие.
На интерактивном концерте творческого коллектива "БАРТ" из Чечни зрители не только наслаждались костюмами и выступлением артистов, но и принимали в действе активное участие.
У павильона Природограда Минприроды России в честь Всемирного дня водных ресурсов устроили танцы. Ученики московских школ пригласили в свой флешмоб "Голубая лента" всех желающих. Примета участника — символ Дня воды в руках.
У павильона Природограда Минприроды России в честь Всемирного дня водных ресурсов устроили танцы. Ученики московских школ пригласили в свой флешмоб "Голубая лента" всех желающих. Примета участника — символ Дня воды в руках.
На празднике "Вечер в ауле" зрителей ждал сюрприз. Никто не смог усидеть на месте на мастер-классе по лезгинке.
Хореографы обучили гостей основным движениям и позволили проявить энергию кавказской пляски.
На празднике "Вечер в ауле" зрителей ждал сюрприз. Никто не смог усидеть на месте на мастер-классе по лезгинке.
Хореографы обучили гостей основным движениям и позволили проявить энергию кавказской пляски.
Татарский Навруз отмечали в павильоне №75. После фильма и театрализованной постановки о традициях праздника посетители мастерили народные игрушки и сувениры.
Татарский Навруз отмечали в павильоне №75. После фильма и театрализованной постановки о традициях праздника посетители мастерили народные игрушки и сувениры.
В кинотеатр Wink павильона Е специальный фотокорреспондент МИА "Россия Сегодня" Алексей Майшев рассказал, как думать и снимать необычно.
Он показал фотопроект ОДФИ "Защитники", ну и, конечно, поделился своим богатым опытом фотокора.
В кинотеатр Wink павильона Е специальный фотокорреспондент МИА "Россия Сегодня" Алексей Майшев рассказал, как думать и снимать необычно.
Он показал фотопроект ОДФИ "Защитники", ну и, конечно, поделился своим богатым опытом фотокора.
В павильоне № 75 под бодрый ритм народных инструментов музыканты из Чеченской Республики увлекли гостей в традиционный горский танец.
В павильоне № 75 под бодрый ритм народных инструментов музыканты из Чеченской Республики увлекли гостей в традиционный горский танец.
Праздник начала нового сельскохозяйственного года — Навруз — отметили посетители Универмага выставки-форума "Россия" вместе с мастерами и артистами Республики Татарстан.
Праздник начала нового сельскохозяйственного года — Навруз — отметили посетители Универмага выставки-форума "Россия" вместе с мастерами и артистами Республики Татарстан.
Самый большой джазовый фестиваль России и один из самых масштабных в мире — Moscow Jazz Festival — обычно проходит в июне. Но в этом году — исключение!
Специальные концерты-презентации уже радуют зрителей.
На сцене зоны культурных проектов ВДНХ — народный артист и художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.
Самый большой джазовый фестиваль России и один из самых масштабных в мире — Moscow Jazz Festival — обычно проходит в июне. Но в этом году — исключение!
Специальные концерты-презентации уже радуют зрителей.
На сцене зоны культурных проектов ВДНХ — народный артист и художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.
Нюхать — можно, пить — нельзя: парфюмерный бар от школы "Я творю" открылся в павильоне Минпромторга России.
Каждый участник получил не только незабываемые эмоции, но и индивидуальные духи.
Нюхать — можно, пить — нельзя: парфюмерный бар от школы "Я творю" открылся в павильоне Минпромторга России.
Каждый участник получил не только незабываемые эмоции, но и индивидуальные духи.
Ректор Севастопольского государственного университета, председатель Севастопольского регионального отделения Российского общества "Знание" Владимир Нечаев рассказал о возвращении Крыма в Россию и влиянии "Русской весны" на развитие страны.
Ректор Севастопольского государственного университета, председатель Севастопольского регионального отделения Российского общества "Знание" Владимир Нечаев рассказал о возвращении Крыма в Россию и влиянии "Русской весны" на развитие страны.
В Доме культуры —моноспектакль "Океан внутри" о молодом москвиче-океанологе с непростой судьбой. В роли Александра Осадчиева — актер Дмитрий Чеботарев.
В Доме культуры —моноспектакль "Океан внутри" о молодом москвиче-океанологе с непростой судьбой. В роли Александра Осадчиева — актер Дмитрий Чеботарев.
В "Штабе волонтерского сопровождения" в павильоне № 38 прошли обучение рекрутеры Всемирных игр дружбы. Теперь они с легкостью отберут самых достойных волонтеров.
Сентябрьские соревнования в Москве и Екатеринбурге будут обслуживать 7500 добровольцев.
В "Штабе волонтерского сопровождения" в павильоне № 38 прошли обучение рекрутеры Всемирных игр дружбы. Теперь они с легкостью отберут самых достойных волонтеров.
Сентябрьские соревнования в Москве и Екатеринбурге будут обслуживать 7500 добровольцев.
В специальном концерте Московского джазового фестиваля поучаствовали квинтет Игоря Бутмана, трио пианиста Даниила Крамера, а также коллектив Excite Quintet.
В специальном концерте Московского джазового фестиваля поучаствовали квинтет Игоря Бутмана, трио пианиста Даниила Крамера, а также коллектив Excite Quintet.
В Доме молодежи руководитель Рослесхоза Иван Советников рассказал о перспективах восстановления российских лесов, и какую роль в этом могут сыграть современные подростки.
В Доме молодежи руководитель Рослесхоза Иван Советников рассказал о перспективах восстановления российских лесов, и какую роль в этом могут сыграть современные подростки.
Медиаэкран со свечами скорби перед главным входом на ВДНХ. В воскресенье в России был объявлен День траура в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Медиаэкран со свечами скорби перед главным входом на ВДНХ. В воскресенье в России был объявлен День траура в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".