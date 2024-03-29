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Лезгинка, навруз и парфюмерный бар: на ВДНХ вновь удивили зрителей - РИА Новости, 29.03.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
10:12 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/vystavka-1935846282.html
Лезгинка, навруз и парфюмерный бар: на ВДНХ вновь удивили зрителей
Лезгинка, навруз и парфюмерный бар: на ВДНХ вновь удивили зрителей - РИА Новости, 29.03.2024
Лезгинка, навруз и парфюмерный бар: на ВДНХ вновь удивили зрителей
На выставке "Россия" шумно и ярко отпраздновали Навруз, разучили страстную лезгинку и открыли парфюмерный бар. Подробности — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.03.2024
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выставка-форум "россия"
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На выставке "Россия" шумно и ярко отпраздновали Навруз, разучили страстную лезгинку и открыли парфюмерный бар. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
россия
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фото, фото, россия, республика татарстан (татарстан), москва, игорь бутман, даниил крамер, иван советников, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), севастопольский государственный университет, крокус сити холл
Фото, Выставка-форум "Россия", Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Москва, Игорь Бутман, Даниил Крамер, Иван Советников, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Севастопольский государственный университет, Крокус Сити Холл

Лезгинка, навруз и парфюмерный бар: на ВДНХ вновь удивили зрителей

Читать ria.ru в
На выставке "Россия" шумно и ярко отпраздновали Навруз, разучили страстную лезгинку и открыли парфюмерный бар. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На интерактивном концерте творческого коллектива "БАРТ" из Чечни зрители не только наслаждались костюмами и выступлением артистов, но и принимали в действе активное участие.

Выставка Россия. Концерт Вечер в ауле

На интерактивном концерте творческого коллектива "БАРТ" из Чечни зрители не только наслаждались костюмами и выступлением артистов, но и принимали в действе активное участие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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У павильона Природограда Минприроды России в честь Всемирного дня водных ресурсов устроили танцы. Ученики московских школ пригласили в свой флешмоб "Голубая лента" всех желающих. Примета участника — символ Дня воды в руках.

Выставка Россия. Всемирный день водных ресурсов

У павильона Природограда Минприроды России в честь Всемирного дня водных ресурсов устроили танцы. Ученики московских школ пригласили в свой флешмоб "Голубая лента" всех желающих. Примета участника — символ Дня воды в руках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На празднике "Вечер в ауле" зрителей ждал сюрприз. Никто не смог усидеть на месте на мастер-классе по лезгинке.

Хореографы обучили гостей основным движениям и позволили проявить энергию кавказской пляски.

Выставка Россия. Концерт Вечер в ауле

На празднике "Вечер в ауле" зрителей ждал сюрприз. Никто не смог усидеть на месте на мастер-классе по лезгинке.

Хореографы обучили гостей основным движениям и позволили проявить энергию кавказской пляски.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Татарский Навруз отмечали в павильоне №75. После фильма и театрализованной постановки о традициях праздника посетители мастерили народные игрушки и сувениры.

Выставка Россия. Праздник Навруз

Татарский Навруз отмечали в павильоне №75. После фильма и театрализованной постановки о традициях праздника посетители мастерили народные игрушки и сувениры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В кинотеатр Wink павильона Е специальный фотокорреспондент МИА "Россия Сегодня" Алексей Майшев рассказал, как думать и снимать необычно.

Он показал фотопроект ОДФИ "Защитники", ну и, конечно, поделился своим богатым опытом фотокора.

Выставка Россия. Мастер-класс А. Майшева Фотокорреспондент в информагентстве - необычная сторона работы

В кинотеатр Wink павильона Е специальный фотокорреспондент МИА "Россия Сегодня" Алексей Майшев рассказал, как думать и снимать необычно.

Он показал фотопроект ОДФИ "Защитники", ну и, конечно, поделился своим богатым опытом фотокора.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В павильоне № 75 под бодрый ритм народных инструментов музыканты из Чеченской Республики увлекли гостей в традиционный горский танец.

Выставка Россия. Концерт Вечер в ауле

В павильоне № 75 под бодрый ритм народных инструментов музыканты из Чеченской Республики увлекли гостей в традиционный горский танец.

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Праздник начала нового сельскохозяйственного года — Навруз — отметили посетители Универмага выставки-форума "Россия" вместе с мастерами и артистами Республики Татарстан.

Выставка Россия. Праздник Навруз

Праздник начала нового сельскохозяйственного года — Навруз — отметили посетители Универмага выставки-форума "Россия" вместе с мастерами и артистами Республики Татарстан.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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Самый большой джазовый фестиваль России и один из самых масштабных в мире — Moscow Jazz Festival — обычно проходит в июне. Но в этом году — исключение!

Специальные концерты-презентации уже радуют зрителей.

На сцене зоны культурных проектов ВДНХ — народный артист и художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.

Выставка Россия. Игорь Бутман выступает в специальной концертной программе в рамках презентации Moscow Jazz Festival

Самый большой джазовый фестиваль России и один из самых масштабных в мире — Moscow Jazz Festival — обычно проходит в июне. Но в этом году — исключение!

Специальные концерты-презентации уже радуют зрителей.

На сцене зоны культурных проектов ВДНХ — народный артист и художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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Нюхать — можно, пить — нельзя: парфюмерный бар от школы "Я творю" открылся в павильоне Минпромторга России.

Каждый участник получил не только незабываемые эмоции, но и индивидуальные духи.

Выставка Россия. Парфюмерный бар от школы парфюмерии Я творю и лекция от Русского музея парфюмерии

Нюхать — можно, пить — нельзя: парфюмерный бар от школы "Я творю" открылся в павильоне Минпромторга России.

Каждый участник получил не только незабываемые эмоции, но и индивидуальные духи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Ректор Севастопольского государственного университета, председатель Севастопольского регионального отделения Российского общества "Знание" Владимир Нечаев рассказал о возвращении Крыма в Россию и влиянии "Русской весны" на развитие страны.

Выставка Россия. Лекция Русская весна: 10 лет исторического выбора

Ректор Севастопольского государственного университета, председатель Севастопольского регионального отделения Российского общества "Знание" Владимир Нечаев рассказал о возвращении Крыма в Россию и влиянии "Русской весны" на развитие страны.

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В Доме культуры —моноспектакль "Океан внутри" о молодом москвиче-океанологе с непростой судьбой. В роли Александра Осадчиева — актер Дмитрий Чеботарев.

Выставка Россия. Дмитрий Чеботарев в сцене из спектакля Океан внутри в рамках проекта Голоса страны

В Доме культуры —моноспектакль "Океан внутри" о молодом москвиче-океанологе с непростой судьбой. В роли Александра Осадчиева — актер Дмитрий Чеботарев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В "Штабе волонтерского сопровождения" в павильоне № 38 прошли обучение рекрутеры Всемирных игр дружбы. Теперь они с легкостью отберут самых достойных волонтеров.

Сентябрьские соревнования в Москве и Екатеринбурге будут обслуживать 7500 добровольцев.

Выставка Россия. Обучение волонтеров Всемирных Игр Дружбы 2024

В "Штабе волонтерского сопровождения" в павильоне № 38 прошли обучение рекрутеры Всемирных игр дружбы. Теперь они с легкостью отберут самых достойных волонтеров.

Сентябрьские соревнования в Москве и Екатеринбурге будут обслуживать 7500 добровольцев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В специальном концерте Московского джазового фестиваля поучаствовали квинтет Игоря Бутмана, трио пианиста Даниила Крамера, а также коллектив Excite Quintet.

Выставка Россия. Специальная концертная программа в рамках презентации Moscow Jazz Festival

В специальном концерте Московского джазового фестиваля поучаствовали квинтет Игоря Бутмана, трио пианиста Даниила Крамера, а также коллектив Excite Quintet.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Доме молодежи руководитель Рослесхоза Иван Советников рассказал о перспективах восстановления российских лесов, и какую роль в этом могут сыграть современные подростки.

Выставка Россия. Лекция Леса России: перспективы отрасли и возможности для молодёжи

В Доме молодежи руководитель Рослесхоза Иван Советников рассказал о перспективах восстановления российских лесов, и какую роль в этом могут сыграть современные подростки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Медиаэкран со свечами скорби перед главным входом на ВДНХ. В воскресенье в России был объявлен День траура в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Медиаэкран со свечами скорби перед главным входом на ВДНХ в Москве во время акции в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Медиаэкран со свечами скорби перед главным входом на ВДНХ. В воскресенье в России был объявлен День траура в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Выставка-форум "Россия"ФотоРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)МоскваИгорь БутманДаниил КрамерИван СоветниковМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Севастопольский государственный университетКрокус Сити Холл
 
 
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