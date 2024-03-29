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Запад не смог вмешаться в выборы президента России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:41 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/vybory-1936608931.html
Запад не смог вмешаться в выборы президента России, заявили в Совфеде
Запад не смог вмешаться в выборы президента России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 29.03.2024
Запад не смог вмешаться в выборы президента России, заявили в Совфеде
Западные страны по итогам выборов президента России используют все пропагандистские ресурсы, чтобы подорвать доверие к итогам голосования, врагам РФ не удалось... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:41
2024-03-29T12:41
выборы президента россии — 2024
политика
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Западные страны по итогам выборов президента России используют все пропагандистские ресурсы, чтобы подорвать доверие к итогам голосования, врагам РФ не удалось реализовать планы по вмешательству в избирательный процесс, говорится в заявлении комиссии Совфеда по защите госсуверенитета. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России. "После завершения выборов президента РФ страны Запада бросили все свои пропагандистские ресурсы на попытку подорвать доверие к итогам голосования. Рабочей группой комиссии были выявлены однотипные вбросы с безосновательными обвинениями со стороны западных официальных лиц и, очевидно, скоординированные информационные атаки в западных СМИ в связке с иноагентами и нежелательными организациями", - говорится в Telegram-канале комиссии. В частности, показательным является заявление председателя ПАСЕ Теодороса Русопулоса, в котором он позволил себе бездоказательно утверждать, что прошедшие в России выборы президента "не считаются легитимными", а избранный президент "не имеет никакой демократической легитимности", отмечают сенаторы. "Еще одним примером огульных нападок на российские выборы служат заявления временной поверенной в делах США Кэтрин Бракер и представителя Великобритании при ОБСЕ Нила Холланда на заседании Постоянного совета ОБСЕ 21 марта. Бракер безосновательно заявила, что прошедшие 15-17 марта выборы президента РФ "не были ни свободными, ни честными", а Холланд назвал выборы президента в новых регионах РФ "незаконными" и "фальшивыми", - говорится в заявлении. Рабочая группа также установила, что в качестве основы для своих беспочвенных обвинений западная пропаганда использует фейки о якобы имевших место массовых "вбросах" и "фальсификациях", подготовленные рядом иноагентов и нежелательных организаций. В частности, речь идет об иноагенте "Голос"* и признанных нежелательными проектах "Meduza"**, "Важные истории"** и "Новая газета Европа"**, подчеркивают законодатели. По мнению сенаторов, "нервная реакция Запада и использование откровенных фейков для попыток дискредитации итогов голосования доказывают, что врагам России не удалось реализовать свои планы по вмешательству в выборы президента Российской Федерации". Все деструктивные усилия США и их сателлитов были своевременно выявлены и пресечены, отмечают в комиссии. "Все те, кто содействовал попыткам вмешательства в выборы или принимал в таких попытках участие, будут установлены и понесут ответственность в соответствии с российским законодательством", - подчеркивают в комиссии.* Организация, выполняющая функции иностранного агента** СМИ, выполняющие функции иностранных агентов
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политика, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Совет Федерации РФ
Запад не смог вмешаться в выборы президента России, заявили в Совфеде

Комиссия Совфеда: Западу не удалось вмешаться в избирательный процесс в России

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Подсчет голосов на выборах президента РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Западные страны по итогам выборов президента России используют все пропагандистские ресурсы, чтобы подорвать доверие к итогам голосования, врагам РФ не удалось реализовать планы по вмешательству в избирательный процесс, говорится в заявлении комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
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"После завершения выборов президента РФ страны Запада бросили все свои пропагандистские ресурсы на попытку подорвать доверие к итогам голосования. Рабочей группой комиссии были выявлены однотипные вбросы с безосновательными обвинениями со стороны западных официальных лиц и, очевидно, скоординированные информационные атаки в западных СМИ в связке с иноагентами и нежелательными организациями", - говорится в Telegram-канале комиссии.
В частности, показательным является заявление председателя ПАСЕ Теодороса Русопулоса, в котором он позволил себе бездоказательно утверждать, что прошедшие в России выборы президента "не считаются легитимными", а избранный президент "не имеет никакой демократической легитимности", отмечают сенаторы.
"Еще одним примером огульных нападок на российские выборы служат заявления временной поверенной в делах США Кэтрин Бракер и представителя Великобритании при ОБСЕ Нила Холланда на заседании Постоянного совета ОБСЕ 21 марта. Бракер безосновательно заявила, что прошедшие 15-17 марта выборы президента РФ "не были ни свободными, ни честными", а Холланд назвал выборы президента в новых регионах РФ "незаконными" и "фальшивыми", - говорится в заявлении.
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Рабочая группа также установила, что в качестве основы для своих беспочвенных обвинений западная пропаганда использует фейки о якобы имевших место массовых "вбросах" и "фальсификациях", подготовленные рядом иноагентов и нежелательных организаций. В частности, речь идет об иноагенте "Голос"* и признанных нежелательными проектах "Meduza"**, "Важные истории"** и "Новая газета Европа"**, подчеркивают законодатели.
По мнению сенаторов, "нервная реакция Запада и использование откровенных фейков для попыток дискредитации итогов голосования доказывают, что врагам России не удалось реализовать свои планы по вмешательству в выборы президента Российской Федерации". Все деструктивные усилия США и их сателлитов были своевременно выявлены и пресечены, отмечают в комиссии.
"Все те, кто содействовал попыткам вмешательства в выборы или принимал в таких попытках участие, будут установлены и понесут ответственность в соответствии с российским законодательством", - подчеркивают в комиссии.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента
** СМИ, выполняющие функции иностранных агентов
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