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"Все мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/vsu-1936758385.html
"Все мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине
"Все мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
"Все мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине
ВСУ находятся в критической ситуации из-за острой нехватки военных, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T22:45
2024-03-29T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей шойгу
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. ВСУ находятся в критической ситуации из-за острой нехватки военных, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Сейчас чрезвычайная ситуация с кадрами, я имею в виду, что Зеленский только что вышел и сказал, что им не хватает 700 000 человек &lt;…&gt; они все мертвы", — отметил он.По словам бывшего военного, сейчас украинские войска на передовой насчитывают примерно 200-300 тысяч человек. Он пояснил, что этого недостаточно и им нечего противопоставить российской армии.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936746454.html
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в мире, россия, сергей шойгу, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Шойгу, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Все мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине

Риттер: ВСУ столкнулись с чрезвычайной ситуацией из-за нехватки военных

© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOVУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOV
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. ВСУ находятся в критической ситуации из-за острой нехватки военных, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
"Сейчас чрезвычайная ситуация с кадрами, я имею в виду, что Зеленский только что вышел и сказал, что им не хватает 700 000 человек <…> они все мертвы", — отметил он.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Скоро возьмут". В США забили тревогу из-за маневра России на Украине
Вчера, 20:40
По словам бывшего военного, сейчас украинские войска на передовой насчитывают примерно 200-300 тысяч человек. Он пояснил, что этого недостаточно и им нечего противопоставить российской армии.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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Вчера, 16:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей ШойгуСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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