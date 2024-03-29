https://ria.ru/20240329/vsu-1936758385.html

"Все мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине

"Все мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 29.03.2024

"Все мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине

ВСУ находятся в критической ситуации из-за острой нехватки военных, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T22:45

2024-03-29T22:45

2024-03-29T22:45

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сергей шойгу

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. ВСУ находятся в критической ситуации из-за острой нехватки военных, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Сейчас чрезвычайная ситуация с кадрами, я имею в виду, что Зеленский только что вышел и сказал, что им не хватает 700 000 человек <…> они все мертвы", — отметил он.По словам бывшего военного, сейчас украинские войска на передовой насчитывают примерно 200-300 тысяч человек. Он пояснил, что этого недостаточно и им нечего противопоставить российской армии.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936746454.html

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в мире, россия, сергей шойгу, скотт риттер, вооруженные силы украины