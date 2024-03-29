https://ria.ru/20240329/vsu-1936758385.html
"Все мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине
"Все мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
"Все мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине
ВСУ находятся в критической ситуации из-за острой нехватки военных, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T22:45
2024-03-29T22:45
2024-03-29T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей шойгу
скотт риттер
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936435775_0:156:2927:1802_1920x0_80_0_0_e79280d88ec505d28f60537ec2f848d0.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. ВСУ находятся в критической ситуации из-за острой нехватки военных, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Сейчас чрезвычайная ситуация с кадрами, я имею в виду, что Зеленский только что вышел и сказал, что им не хватает 700 000 человек <…> они все мертвы", — отметил он.По словам бывшего военного, сейчас украинские войска на передовой насчитывают примерно 200-300 тысяч человек. Он пояснил, что этого недостаточно и им нечего противопоставить российской армии.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936746454.html
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936689676.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936435775_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f3f2c618a6e22fc85b70d8ef7660b725.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей шойгу, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Шойгу, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Все мертвы". В США пришли в ужас из-за ЧП на Украине
Риттер: ВСУ столкнулись с чрезвычайной ситуацией из-за нехватки военных