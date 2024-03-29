https://ria.ru/20240329/vsm-1936678308.html

Минтранс рассказал, сколько средств из ФНБ потребуется на строительство ВСМ

Минтранс рассказал, сколько средств из ФНБ потребуется на строительство ВСМ - РИА Новости, 29.03.2024

Минтранс рассказал, сколько средств из ФНБ потребуется на строительство ВСМ

Актуальная финансовая модель строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург предполагает привлечение до... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:02

2024-03-29T16:02

2024-03-29T16:02

экономика

россия

москва

санкт-петербург

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Актуальная финансовая модель строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург предполагает привлечение до 300 миллиардов рублей средств из ФНБ, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. Министр транспорта РФ Виталий Савельев в феврале на совещании у президента РФ Владимира Путина по ВСМ сообщал, что базовый вариант финансирования проекта предполагает 580 миллиардов рублей из ФНБ. По итогам мероприятия были даны поручения о доработке экономических аспектов. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на старте строительства ВСМ 14 марта говорил, что вопросы, в том числе источники финансирования, проработаны. Детали он не называл. "Сейчас рассматривается вариант финмодели со средствами ФНБ", - ответил Иванов в пятницу в кулуарах итоговой коллегии Минтранса РФ на вопрос, заложены ли средства ФНБ в актуальной финмодели ВСМ Москва-Петербург. "300 (миллиардов рублей – ред.)", - уточнил замглавы Минтранса на вопрос, о какой сумме идет речь с учетом того, что раньше речь шла о 580 миллиардах рублей из ФНБ. Иванов при этом утвердительно ответил на вопрос, рассматривается ли вариант без этих средств. "Да", - ответил он также на уточняющий вопрос, идет ли речь о привлечении в проект от 0 до 300 миллиардов рублей из ФНБ. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом стала ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Протяженность дороги составит 679 километров. Время в пути между конечными точками - 2 часа 15 минут. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.

https://ria.ru/20240327/vsm-1936239718.html

https://ria.ru/20240314/sobchak-1933025139.html

россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, москва, санкт-петербург, министерство транспорта рф (минтранс россии)