Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал, сколько средств из ФНБ потребуется на строительство ВСМ - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/vsm-1936678308.html
Минтранс рассказал, сколько средств из ФНБ потребуется на строительство ВСМ
Минтранс рассказал, сколько средств из ФНБ потребуется на строительство ВСМ - РИА Новости, 29.03.2024
Минтранс рассказал, сколько средств из ФНБ потребуется на строительство ВСМ
Актуальная финансовая модель строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург предполагает привлечение до... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:02
2024-03-29T16:02
экономика
россия
москва
санкт-петербург
министерство транспорта рф (минтранс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927746634_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb00c29d529ca6de05c6f545587c4012.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Актуальная финансовая модель строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург предполагает привлечение до 300 миллиардов рублей средств из ФНБ, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. Министр транспорта РФ Виталий Савельев в феврале на совещании у президента РФ Владимира Путина по ВСМ сообщал, что базовый вариант финансирования проекта предполагает 580 миллиардов рублей из ФНБ. По итогам мероприятия были даны поручения о доработке экономических аспектов. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на старте строительства ВСМ 14 марта говорил, что вопросы, в том числе источники финансирования, проработаны. Детали он не называл. "Сейчас рассматривается вариант финмодели со средствами ФНБ", - ответил Иванов в пятницу в кулуарах итоговой коллегии Минтранса РФ на вопрос, заложены ли средства ФНБ в актуальной финмодели ВСМ Москва-Петербург. "300 (миллиардов рублей – ред.)", - уточнил замглавы Минтранса на вопрос, о какой сумме идет речь с учетом того, что раньше речь шла о 580 миллиардах рублей из ФНБ. Иванов при этом утвердительно ответил на вопрос, рассматривается ли вариант без этих средств. "Да", - ответил он также на уточняющий вопрос, идет ли речь о привлечении в проект от 0 до 300 миллиардов рублей из ФНБ. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом стала ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Протяженность дороги составит 679 километров. Время в пути между конечными точками - 2 часа 15 минут. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
https://ria.ru/20240327/vsm-1936239718.html
https://ria.ru/20240314/sobchak-1933025139.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927746634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5a9c1d745be0d3714bd8b87c07e074a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, санкт-петербург, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс рассказал, сколько средств из ФНБ потребуется на строительство ВСМ

Минтранс: финмодель ВСМ предполагает привлечение 300 миллиардов рублей из ФНБ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы"
Модель высокоскоростного электропоезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Модель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Актуальная финансовая модель строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург предполагает привлечение до 300 миллиардов рублей средств из ФНБ, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев в феврале на совещании у президента РФ Владимира Путина по ВСМ сообщал, что базовый вариант финансирования проекта предполагает 580 миллиардов рублей из ФНБ. По итогам мероприятия были даны поручения о доработке экономических аспектов. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на старте строительства ВСМ 14 марта говорил, что вопросы, в том числе источники финансирования, проработаны. Детали он не называл.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Путин уверен, что ВСМ "Москва — Петербург" поменяет стиль жизни людей
27 марта, 18:59
"Сейчас рассматривается вариант финмодели со средствами ФНБ", - ответил Иванов в пятницу в кулуарах итоговой коллегии Минтранса РФ на вопрос, заложены ли средства ФНБ в актуальной финмодели ВСМ Москва-Петербург. "300 (миллиардов рублей – ред.)", - уточнил замглавы Минтранса на вопрос, о какой сумме идет речь с учетом того, что раньше речь шла о 580 миллиардах рублей из ФНБ.
Иванов при этом утвердительно ответил на вопрос, рассматривается ли вариант без этих средств. "Да", - ответил он также на уточняющий вопрос, идет ли речь о привлечении в проект от 0 до 300 миллиардов рублей из ФНБ.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом стала ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Протяженность дороги составит 679 километров. Время в пути между конечными точками - 2 часа 15 минут. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
Анатолий Собчак. 1990 год - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Путин на церемонии запуска строительства ВСМ вспомнил Собчака
14 марта, 18:06
 
ЭкономикаРоссияМоскваСанкт-ПетербургМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала