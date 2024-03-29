https://ria.ru/20240329/ukraina-1936719450.html

Просто исчезнет. Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине

Просто исчезнет. Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине - РИА Новости, 29.03.2024

Просто исчезнет. Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине

Глава французской партии правого толка "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в интервью радиостанции Europe 1 предложил лишить Украину военного потенциала. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:18

2024-03-29T18:18

2024-03-29T20:44

специальная военная операция на украине

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сергей шойгу

николя дюпон-эньян

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава французской партии правого толка "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в интервью радиостанции Europe 1 предложил лишить Украину военного потенциала."Мир возможен, если произойдет демилитаризация Украины, если НАТО не будет расширяться дальше", — отметил он.Политик назвал продолжение конфликта самоубийством для Европы, потому что он среди прочего делает Европу зависимой от США в экономической сфере."Если мы не поймем, что есть приоритеты и выбор, который нужно сделать, то Европа просто исчезнет из-за абсурдного конфликта на Украине", — резюмировал он.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240329/oruzhie-1936658596.html

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936689676.html

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в мире, украина, европа, франция, сергей шойгу, николя дюпон-эньян, вооруженные силы украины, нато