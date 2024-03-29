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Просто исчезнет. Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 29.03.2024 (обновлено: 20:44 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936719450.html
Просто исчезнет. Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине
Просто исчезнет. Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине - РИА Новости, 29.03.2024
Просто исчезнет. Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине
Глава французской партии правого толка "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в интервью радиостанции Europe 1 предложил лишить Украину военного потенциала. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:18
2024-03-29T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
франция
сергей шойгу
николя дюпон-эньян
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава французской партии правого толка "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в интервью радиостанции Europe 1 предложил лишить Украину военного потенциала."Мир возможен, если произойдет демилитаризация Украины, если НАТО не будет расширяться дальше", — отметил он.Политик назвал продолжение конфликта самоубийством для Европы, потому что он среди прочего делает Европу зависимой от США в экономической сфере."Если мы не поймем, что есть приоритеты и выбор, который нужно сделать, то Европа просто исчезнет из-за абсурдного конфликта на Украине", — резюмировал он.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240329/oruzhie-1936658596.html
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в мире, украина, европа, франция, сергей шойгу, николя дюпон-эньян, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Франция, Сергей Шойгу, Николя Дюпон-Эньян, Вооруженные силы Украины, НАТО
Просто исчезнет. Во Франции выступили с радикальным предложением по Украине

Французский политик Дюпон-Эньян предложил демилитаризовать Украину ради мира

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Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава французской партии правого толка "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в интервью радиостанции Europe 1 предложил лишить Украину военного потенциала.
"Мир возможен, если произойдет демилитаризация Украины, если НАТО не будет расширяться дальше", — отметил он.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Пробьют оборону НАТО. На Западе забили тревогу из-за российского оружия
15:01
Политик назвал продолжение конфликта самоубийством для Европы, потому что он среди прочего делает Европу зависимой от США в экономической сфере.
"Если мы не поймем, что есть приоритеты и выбор, который нужно сделать, то Европа просто исчезнет из-за абсурдного конфликта на Украине", — резюмировал он.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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16:49
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаФранцияСергей ШойгуНиколя Дюпон-ЭньянВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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