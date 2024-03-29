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"Еще 20 процентов". В США раскрыли, что останется от Украины - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936689676.html
"Еще 20 процентов". В США раскрыли, что останется от Украины
"Еще 20 процентов". В США раскрыли, что останется от Украины - РИА Новости, 29.03.2024
"Еще 20 процентов". В США раскрыли, что останется от Украины
Украина может потерять контроль над еще 20 процентами территорий, предположил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:49
2024-03-29T16:49
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
джон миршаймер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина может потерять контроль над еще 20 процентами территорий, предположил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom."Русские одержат победу, &lt;…&gt; единственный интересный вопрос заключает в том, какие еще территории они получат. Я полагаю, что они возьмут под контроль более 20 процентов. &lt;…&gt; Украина станет недееспособным государством-изгоем", — отметил он.По мнению профессора, Запад не может ничего сделать, чтобы помочь Украине избежать поражения. Он пояснил, что исход боевых действий определяет баланс сил между воюющими сторонами, а сейчас российская армия обладает очевидным превосходством.Миршаймер также добавил, что западные страны вряд ли смирятся с таким исходом. В результате они будут делать все возможное, чтобы попытаться подорвать позиции России на Украине, резюмировал он.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240329/zombi-1936375564.html
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украина, россия, сергей шойгу, джон миршаймер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины
"Еще 20 процентов". В США раскрыли, что останется от Украины

Миршаймер: Украина может потерять еще 20 процентов от своей территории

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина может потерять контроль над еще 20 процентами территорий, предположил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom.
"Русские одержат победу, <…> единственный интересный вопрос заключает в том, какие еще территории они получат. Я полагаю, что они возьмут под контроль более 20 процентов. <…> Украина станет недееспособным государством-изгоем", — отметил он.
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По мнению профессора, Запад не может ничего сделать, чтобы помочь Украине избежать поражения. Он пояснил, что исход боевых действий определяет баланс сил между воюющими сторонами, а сейчас российская армия обладает очевидным превосходством.
Миршаймер также добавил, что западные страны вряд ли смирятся с таким исходом. В результате они будут делать все возможное, чтобы попытаться подорвать позиции России на Украине, резюмировал он.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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27 марта, 21:09
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ШойгуДжон МиршаймерВооруженные силы Украины
 
 
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