https://ria.ru/20240329/ukraina-1936689676.html

"Еще 20 процентов". В США раскрыли, что останется от Украины

"Еще 20 процентов". В США раскрыли, что останется от Украины - РИА Новости, 29.03.2024

"Еще 20 процентов". В США раскрыли, что останется от Украины

Украина может потерять контроль над еще 20 процентами территорий, предположил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:49

2024-03-29T16:49

2024-03-29T16:49

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей шойгу

джон миршаймер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина может потерять контроль над еще 20 процентами территорий, предположил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom."Русские одержат победу, <…> единственный интересный вопрос заключает в том, какие еще территории они получат. Я полагаю, что они возьмут под контроль более 20 процентов. <…> Украина станет недееспособным государством-изгоем", — отметил он.По мнению профессора, Запад не может ничего сделать, чтобы помочь Украине избежать поражения. Он пояснил, что исход боевых действий определяет баланс сил между воюющими сторонами, а сейчас российская армия обладает очевидным превосходством.Миршаймер также добавил, что западные страны вряд ли смирятся с таким исходом. В результате они будут делать все возможное, чтобы попытаться подорвать позиции России на Украине, резюмировал он.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240329/zombi-1936375564.html

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украина, россия, сергей шойгу, джон миршаймер, вооруженные силы украины