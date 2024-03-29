https://ria.ru/20240329/uchenye-1936532411.html

В РАН рассказали, чем займутся российские ученые после ухода из ЦЕРН

В РАН рассказали, чем займутся российские ученые после ухода из ЦЕРН - РИА Новости, 29.03.2024

В РАН рассказали, чем займутся российские ученые после ухода из ЦЕРН

Российские ученые после прекращения сотрудничества с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) займутся родственными проектами в своей стране,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:14

2024-03-29T09:14

2024-03-29T09:14

космос - риа наука

россия

швейцария

франция

скиф

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 29 мар – РИА Новости. Российские ученые после прекращения сотрудничества с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) займутся родственными проектами в своей стране, сообщили журналистам в пятницу в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН). Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье 19 марта заявил РИА Новости, что организация с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. "Несколько сотен ученых вернутся в свои российские лаборатории и будут участвовать в программах, реализуемых в РФ. Это, прежде всего, родственные проекты по физике частиц – NICA, ВЭПП-2000 и так далее, но не только. Например, специалисты по детектирующим системам, моделированию взаимодействия частиц с веществом, программисты, будут востребованы на источниках синхротронного излучения - СКИФ и других", - сообщили в научном институте. В ИЯФ СО РАН сожалеют о том, что, следуя недружественной европейской политике, Совет ЦЕРН принял решение прекратить сотрудничество с российскими учеными. "Вклад российских специалистов в Большой адронный коллайдер, детекторы и эксперименты значителен, и уход России из ЦЕРН нанесет вред всем сторонам", - констатировали в институте. ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.

https://ria.ru/20230121/sanktsii-1846235031.html

https://ria.ru/20230414/nika-1865117533.html

https://ria.ru/20230904/skif-1893703504.html

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космос - риа наука, россия, швейцария, франция, скиф, российская академия наук