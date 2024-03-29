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В РАН рассказали, чем займутся российские ученые после ухода из ЦЕРН - РИА Новости, 29.03.2024
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09:14 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/uchenye-1936532411.html
В РАН рассказали, чем займутся российские ученые после ухода из ЦЕРН
В РАН рассказали, чем займутся российские ученые после ухода из ЦЕРН - РИА Новости, 29.03.2024
В РАН рассказали, чем займутся российские ученые после ухода из ЦЕРН
Российские ученые после прекращения сотрудничества с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) займутся родственными проектами в своей стране,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:14
2024-03-29T09:14
космос - риа наука
россия
швейцария
франция
скиф
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НОВОСИБИРСК, 29 мар – РИА Новости. Российские ученые после прекращения сотрудничества с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) займутся родственными проектами в своей стране, сообщили журналистам в пятницу в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН). Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье 19 марта заявил РИА Новости, что организация с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. "Несколько сотен ученых вернутся в свои российские лаборатории и будут участвовать в программах, реализуемых в РФ. Это, прежде всего, родственные проекты по физике частиц – NICA, ВЭПП-2000 и так далее, но не только. Например, специалисты по детектирующим системам, моделированию взаимодействия частиц с веществом, программисты, будут востребованы на источниках синхротронного излучения - СКИФ и других", - сообщили в научном институте. В ИЯФ СО РАН сожалеют о том, что, следуя недружественной европейской политике, Совет ЦЕРН принял решение прекратить сотрудничество с российскими учеными. "Вклад российских специалистов в Большой адронный коллайдер, детекторы и эксперименты значителен, и уход России из ЦЕРН нанесет вред всем сторонам", - констатировали в институте. ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
https://ria.ru/20230121/sanktsii-1846235031.html
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космос - риа наука, россия, швейцария, франция, скиф, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Россия, Швейцария, Франция, СКИФ, Российская академия наук
В РАН рассказали, чем займутся российские ученые после ухода из ЦЕРН

РАН: российские ученые после ухода из ЦЕРН займутся родственными проектами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание РАН в Москве
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание РАН в Москве. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 29 мар – РИА Новости. Российские ученые после прекращения сотрудничества с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) займутся родственными проектами в своей стране, сообщили журналистам в пятницу в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН).
Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье 19 марта заявил РИА Новости, что организация с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией.
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"Несколько сотен ученых вернутся в свои российские лаборатории и будут участвовать в программах, реализуемых в РФ. Это, прежде всего, родственные проекты по физике частиц – NICA, ВЭПП-2000 и так далее, но не только. Например, специалисты по детектирующим системам, моделированию взаимодействия частиц с веществом, программисты, будут востребованы на источниках синхротронного излучения - СКИФ и других", - сообщили в научном институте.
В ИЯФ СО РАН сожалеют о том, что, следуя недружественной европейской политике, Совет ЦЕРН принял решение прекратить сотрудничество с российскими учеными.
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"Вклад российских специалистов в Большой адронный коллайдер, детекторы и эксперименты значителен, и уход России из ЦЕРН нанесет вред всем сторонам", - констатировали в институте.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
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