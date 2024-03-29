https://ria.ru/20240329/tusk-1936577269.html

Туск рассказал о просьбе Санчеса не использовать слово "война" по Украине

Туск рассказал о просьбе Санчеса не использовать слово "война" по Украине - РИА Новости, 29.03.2024

Туск рассказал о просьбе Санчеса не использовать слово "война" по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в интервью газете la Repubblica, что его испанский коллега Педро Санчес попросил Евросоюз прекратить использовать... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:16

2024-03-29T11:16

2024-03-29T11:18

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РИМ, 29 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в интервью газете la Repubblica, что его испанский коллега Педро Санчес попросил Евросоюз прекратить использовать термин "война" применительно к конфликту вокруг Украины. "На последнем cаммите ЕС у меня была интересная дискуссия с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Он попросил нас прекратить использовать в заявлениях слово "война". Он утверждал, что люди не хотят чувствовать угрозу, что в Испании это звучит абстрактно. Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией и что наш долг - не обсуждать, а действовать и готовиться к защите", - заявил Туск в интервью ряду европейским СМИ.Отвечая на вопрос о возможности нападения Россия на европейские страны, Туск заявил, что "не хочет никто пугать, но война перестала быть понятием из прошлого". "Самое тревожное, что возможен буквально любой сценарий. Впервые с 1945 года мы оказались в такой ситуации", - заявил премьер Польши. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Ранее издание Politico сообщало, что глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока не видит угрозы нападения РФ на территорию НАТО, но "через пять - восемь лет возможен иной сценарий". Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что новые оборонные планы альянса, утвержденные на последнем саммите блока в Вильнюсе летом прошлого года, были разработаны прежде всего на случай столкновения с Россией. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240209/polsha-1926296411.html

https://ria.ru/20240229/granitsa-1930355995.html

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