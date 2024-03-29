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Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 29.03.2024
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при бездействии полиции срезали замки и захватили храм канонической Украинской... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:10
2024-03-29T15:10
2024-03-29T15:10
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хмельницкая область
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православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при бездействии полиции срезали замки и захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области, сообщили в Хмельницкой епархии УПЦ. "Сторонники ПЦУ с участием депутата Хмельницкого районного совета Александра Черниевича завладели помещением Свято-Покровского храма в селе Загонцы Хмельницкого района. Противоправное завладение было осуществлено путем срезания замков обеих входных дверей Свято-Покровского храма при бездействии сотрудников полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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Религия, Украина, Хмельницкая область, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области