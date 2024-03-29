https://ria.ru/20240329/tserkov-1936661098.html

Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области

Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 29.03.2024

Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области

Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при бездействии полиции срезали замки и захватили храм канонической Украинской... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:10

2024-03-29T15:10

2024-03-29T15:10

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хмельницкая область

россия

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) при бездействии полиции срезали замки и захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области, сообщили в Хмельницкой епархии УПЦ. "Сторонники ПЦУ с участием депутата Хмельницкого районного совета Александра Черниевича завладели помещением Свято-Покровского храма в селе Загонцы Хмельницкого района. Противоправное завладение было осуществлено путем срезания замков обеих входных дверей Свято-Покровского храма при бездействии сотрудников полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html

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украина, хмельницкая область, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц