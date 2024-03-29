https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

Ответите за все: Россия готовит трибунал над украинскими палачами

Ответите за все: Россия готовит трибунал над украинскими палачами - РИА Новости, 29.03.2024

Ответите за все: Россия готовит трибунал над украинскими палачами

Вчера Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором признается, что в период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T08:00

2024-03-29T08:00

2024-03-29T10:47

специальная военная операция на украине

аналитика

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татьяна москалькова

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валерий фадеев

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Вчера Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором признается, что в период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024-го члены ВСУ подвергали российских военнопленных пыткам.Некоторая часть экспертно-правозащитного Рунета восприняла эту благую весть с восторгом: теперь российские ястребы и западофобы будут вынуждены униженно признать, что международные правозащитные структуры благородно равноудалены, нордически непредвзяты и готовы огласить свое грозное "ай-яй-яй" даже в сторону Украины. Некоторые говорящие головы даже пустили слезу и, обнявшись, помечтали о том, что теперь "поток правды будет нарастать" и что "плотина молчания прорвана".Но если почитать объявленный с помпой доклад УВКПЧ чуть дальше заголовка, то выяснится, что он представляет собой водянистый рассказ о рыбьей шкурке: в докладе написано, что зафиксированы пытки целых 13 человек и казнь "по меньшей мере 25 российских военнослужащих вне поля боя", в связи с чем украинские власти возбудили "не менее" пяти уголовных расследований. Иначе говоря, титанические масштабы выводов просто ошеломляют.На фоне почти беспрерывного потока данных о бесчисленных зверствах украинских военнослужащих по отношению как к российским военнопленным, так и к мирным жителям, суперсмелый доклад Управления ООН выглядит циничной насмешкой.Напомним, что российские официальные и правозащитные структуры бомбардировали всевозможные международные организации петициями, обращениями и заявлениями по поводу зверств, творимых ВСУ и военными добровольческими формированиями Украины, еще с 2014 года, а с началом СВО эти попытки многократно участились, но результат показывает, что все жалобы попали на стол коту Ваське.Все, на что сподобились международные правозащитники, — это озабоченность во всех видах, вкусах и цветах. В марте 2022 года, после нашумевших видео расстрела российских безоружных военнослужащих солдатами ВСУ, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что "видеоматериалы изучаются" и что все это "вызывает серьезную озабоченность". К чему привело изучение — никто не знает до сих пор. В ноябре 2022-го заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что по фактам убийств российских военнопленных, совершенных украинцами, необходимо провести основательное расследование: "Такое не должно оставаться в стороне, это нужно тщательно расследовать". Результаты этого расследования, если даже оно было, давно поросли травой забвения.В ноябре 2022 года депутаты Госдумы России призвали парламенты государств мира "однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей". В "парламенты государств мира" были отправлены соответствующие письма с исходящими номерами и нужными подписями, но, судя по нулевой реакции, международная почта работает из рук вон плохо и письма эти идут до сих пор.В январе 2023-го уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова от всего сердца призвала комитеты ООН и ЕС по предупреждению пыток, комиссара ООН по правам человека, Международный комитет Красного Креста (МККК) и омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца потребовать от властей Украины соблюдения Женевских конвенций. Параллельно с этим глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что направит информацию о преступлениях ВСУ по двум тысячам адресов, в том числе в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, МККК и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.Так же в начале 2023 года глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи в Москве с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич акцентировал ее внимание на случаях пыток и других преступлениях, совершенных Украиной в отношении российских военнопленных.В начале марта сего года на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности наша делегация также в стотысячный раз подняла вопрос о расстрелах, пытках и издевательствах в отношении российских военнопленных и о том, что эти преступления "во многом лежат на совести западных покровителей киевского режима".Во всех случаях ответная реакция была практически нулевой, если не считать хорошие отзывы о банкете на форуме ОБСЕ.Надо отметить: наши официальные лица делают, что могут, но стучатся они в закрытые двери, которые им никогда не откроют.Лучше всех о данной ситуации высказался в 2023-м, в 75-ю годовщину принятия ООН Всеобщей декларации прав человека, президент России Владимир Путин: "К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность".Это означает, что у нас нет другого пути, кроме как навсегда забыть о бессмысленных челобитных в офисы "белых господ" и взять правосудие и справедливость в свои руки. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выводы нынешнего доклада ООН не являются новостью, потому что "все военные преступления киевского режима тщательно документируются".Документируются для неизбежного трибунала над украинскими палачами и их пособниками. Один из первых трибуналов министр обороны России Сергей Шойгу предложил провести в Мариуполе.Следственный комитет Российской Федерации совместно с оперативными службами МВД, ФСБ и Минобороны каждый день ведут системную и методичную работу по сбору доказательств жестоких преступлений украинских националистов, и у этой работы одна цель: от нашего возмездия не должен уйти никто.Чтобы вместо звона бокалов на банкетах международных импотентов мы в итоге услышали сухие приговоры суда, которые поставят жирную точку в наших попытках найти сочувствие, понимание и справедливость за пределами России.

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html

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