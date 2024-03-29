https://ria.ru/20240329/terakt-1936695975.html

Источник: в Таджикистане арестовали 15 человек, планировавших теракты

Источник: в Таджикистане арестовали 15 человек, планировавших теракты - РИА Новости, 29.03.2024

Источник: в Таджикистане арестовали 15 человек, планировавших теракты

Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, которые планировали теракты на праздник Навруз, их проверяют на связь с исполнителями теракта в "Крокус сити... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:08

2024-03-29T17:08

2024-03-29T17:16

в мире

теракт в "крокус сити холле"

таджикистан

душанбе

крокус сити холл

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ДУШАНБЕ, 29 мар - РИА Новости. Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, которые планировали теракты на праздник Навруз, их проверяют на связь с исполнителями теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости источник в спецслужбах республики."Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата, которые планировали теракты на праздник Навруз (21-23 марта), сейчас следователи проверяют их связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле" 22 марта", - сказал собеседник агентства.По его словам, подозреваемые были задержаны до празднования Навруза.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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в мире, таджикистан, душанбе, крокус сити холл