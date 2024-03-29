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Источник: в Таджикистане арестовали 15 человек, планировавших теракты
Источник: в Таджикистане арестовали 15 человек, планировавших теракты - РИА Новости, 29.03.2024
Источник: в Таджикистане арестовали 15 человек, планировавших теракты
Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, которые планировали теракты на праздник Навруз, их проверяют на связь с исполнителями теракта в "Крокус сити... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:08
2024-03-29T17:08
2024-03-29T17:16
в мире
теракт в "крокус сити холле"
таджикистан
душанбе
крокус сити холл
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ДУШАНБЕ, 29 мар - РИА Новости. Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, которые планировали теракты на праздник Навруз, их проверяют на связь с исполнителями теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости источник в спецслужбах республики."Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата, которые планировали теракты на праздник Навруз (21-23 марта), сейчас следователи проверяют их связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле" 22 марта", - сказал собеседник агентства.По его словам, подозреваемые были задержаны до празднования Навруза.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
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в мире, таджикистан, душанбе, крокус сити холл
В мире, Теракт в "Крокус Сити Холле", Таджикистан, Душанбе, Крокус Сити Холл
Источник: в Таджикистане арестовали 15 человек, планировавших теракты
В Таджикистане после теракта в "Крокусе" проверят 15 человек, готовивших теракт