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СК попросил суд арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:02 29.03.2024 (обновлено: 16:45 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/terakt-1936678709.html
СК попросил суд арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
СК попросил суд арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
СК попросил суд арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримада Лутфуллои, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:02
2024-03-29T16:45
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
красногорск
сша
михаил мурашко
александр бортников
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримада Лутфуллои, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назримада Лутфуллои", — сказал собеседник агентства.Подозреваемого обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 205 УК. Ему грозит пожизненное лишение свободы.Кроме того, согласно картотеке столичных судов, 23 марта около 19:00 Лутфуллои остановили у здания "Крокуса" для проверки на причастность к теракту. На просьбу предъявить документы он начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал".В итоге Преображенский суд 25 марта арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. Вину он признал.Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявлял Владимир Путин, всего по делу задержали 11 человек. По его словам, теракт совершили радикальные исламисты, силовики устанавливают базу пособников.Кроме того, источник РИА Новости в спецслужбах Таджикистана сообщил, что девять жителей пригорода Душанбе задержали за связь с террористами. Их также подозревают и в контактах с "Исламским государством"*.Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.Басманный суд в течение недели арестовал восемь человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
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московская область (подмосковье)
красногорск
сша
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происшествия, крокус сити холл, московская область (подмосковье), красногорск, сша, михаил мурашко, александр бортников, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, таджикистан
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье), Красногорск, США, Михаил Мурашко, Александр Бортников, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин, Таджикистан
СК попросил суд арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

СК попросил суд арестовать 9-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Лутфуллои

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Назримада Лутфуллои, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назримада Лутфуллои", — сказал собеседник агентства.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
08:00
Подозреваемого обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 205 УК. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Кроме того, согласно картотеке столичных судов, 23 марта около 19:00 Лутфуллои остановили у здания "Крокуса" для проверки на причастность к теракту. На просьбу предъявить документы он начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал".
В итоге Преображенский суд 25 марта арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. Вину он признал.
Мужчина с цветами у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Неовласовцы кривляются на пепелище
27 марта, 08:00

Теракт в "Крокусе"

Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.
Как заявлял Владимир Путин, всего по делу задержали 11 человек. По его словам, теракт совершили радикальные исламисты, силовики устанавливают базу пособников.
Кроме того, источник РИА Новости в спецслужбах Таджикистана сообщил, что девять жителей пригорода Душанбе задержали за связь с террористами. Их также подозревают и в контактах с "Исламским государством"*.
Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.
Басманный суд в течение недели арестовал восемь человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
08:00
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрокус Сити ХоллМосковская область (Подмосковье)КрасногорскСШАМихаил МурашкоАлександр БортниковСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинТаджикистан
 
 
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