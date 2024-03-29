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Источник: под Душанбе задержали девять человек по делу об атаке на "Крокус" - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:57 29.03.2024 (обновлено: 14:27 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/terakt-1936616469.html
Источник: под Душанбе задержали девять человек по делу об атаке на "Крокус"
Источник: под Душанбе задержали девять человек по делу об атаке на "Крокус" - РИА Новости, 29.03.2024
Источник: под Душанбе задержали девять человек по делу об атаке на "Крокус"
Девять жителей пригорода Душанбе задержали за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости источник в спецслужбах Таджикистана. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:57
2024-03-29T14:27
теракт в "крокус сити холле"
в мире
таджикистан
крокус сити холл
исламское государство*
вахдатский район
душанбе
россия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Девять жителей пригорода Душанбе задержали за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости источник в спецслужбах Таджикистана."Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта", — сказал собеседник агентства.Задержанных подозревают и в контактах с "Исламским государством"*.Источник добавил, что спецслужбы Таджикистана при проведении следственных мероприятий по делу о теракте взаимодействуют с российскими силовиками, которые принимали участие в задержаниях, находясь в Душанбе.Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.Владимир Путин сообщал, что всего по делу задержали 11 человек. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов, силовики устанавливают базу пособников.Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.Басманный суд арестовал по делу восемь человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
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таджикистан
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в мире, таджикистан, крокус сити холл, исламское государство*, вахдатский район, душанбе, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, александр бортников
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Таджикистан, Крокус Сити Холл, Исламское государство*, Вахдатский район, Душанбе, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Александр Бортников
Источник: под Душанбе задержали девять человек по делу об атаке на "Крокус"

В Таджикистане задержали девять человек за связь с террористами из "Крокуса"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Девять жителей пригорода Душанбе задержали за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости источник в спецслужбах Таджикистана.
"Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта", — сказал собеседник агентства.
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Задержанных подозревают и в контактах с "Исламским государством"*.
Источник добавил, что спецслужбы Таджикистана при проведении следственных мероприятий по делу о теракте взаимодействуют с российскими силовиками, которые принимали участие в задержаниях, находясь в Душанбе.
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Теракт в "Крокусе"

Стрельба и пожар в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Владимир Путин сообщал, что всего по делу задержали 11 человек. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов, силовики устанавливают базу пособников.
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Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.
Басманный суд арестовал по делу восемь человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреТаджикистанКрокус Сити ХоллИсламское государство*Вахдатский районДушанбеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинАлександр Бортников
 
 
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