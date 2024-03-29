https://ria.ru/20240329/terakt-1936612102.html

В ГД отреагировали на поведение интернет-сервисов после теракта в "Крокусе"

В ГД отреагировали на поведение интернет-сервисов после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

В ГД отреагировали на поведение интернет-сервисов после теракта в "Крокусе"

Иностранные интернет-сервисы не проявили сочувствия в связи с трагедией в "Крокус сити холле", они, наоборот, позволили себе распространять фейки и... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:48

2024-03-29T12:48

2024-03-29T12:48

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

антон горелкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935954123_0:153:2041:1301_1920x0_80_0_0_163c0ff6d3a666dbdebc7e53ebe30396.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Иностранные интернет-сервисы не проявили сочувствия в связи с трагедией в "Крокус сити холле", они, наоборот, позволили себе распространять фейки и деструктивный контент, в этой ситуации их поведение омерзительно, написал депутат ГД Антон Горелкин в Telegram-канале. "Что в это же время демонстрировали иностранные интернет-сервисы? С их стороны не было ни капли сочувствия, напротив: они постарались усугубить ситуацию, позволяя распространять фейки, призывы к терактам и прочий деструктивный контент. Подобное поведение иностранных платформ даже нельзя назвать недопустимым, оно просто омерзительное", - написал он. Горелкин подчеркнул, что сейчас YouTube никак ограничивает "аналитические" видео, в которых пытаются исказить ситуацию и выставить Россию виноватой. Никаких мер не принято и в отношении контент-мейкеров, пытающихся оправдать действия террористов, добавил Горелкин. "И стоит ли говорить, что никто из зарубежных ИТ-гигантов не пошел на контакт с нашими правоохранительными органами? В этом контексте довольно странно выглядят заявления в защиту Telegram, якобы реагирующего на жалобы о "живодерском" контенте: мы видим, что к принятию нужных мер руководство мессенджера приступило только после волны широкого общественного возмущения", - написал парламентарий. По его мнению, противники РФ получают четкие сигналы о том, что на зарубежных онлайн-платформах можно безнаказанно планировать преступления против России. "Разумеется, я хотел бы, чтобы тезис об отсутствии безопасности и рамок морали на зарубежных платформах не подтверждался настолько ужасающими примерами. Но поведение иностранных ИТ-гигантов в очередной раз доказало: россиянам там рады только в качестве героев "шок-контента". Готов ли любой вменяемый человек после этого продолжать пользоваться зарубежными платформами? Вопрос, как вы понимаете, риторический", - заключил депутат ГД. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, антон горелкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире